В Украине открылись елочные базары
- Сьогодні, 13:30
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Цены на деревья останутся в среднем на уровне прошлого года
В Украине начинают реализацию новогодних елок.
Об этом во вторник, 28 ноября, сообщает пресс-служба Государственного агентства лесных ресурсов Украины.
Ценовая политика на новогодние елки в 2017 году остается в среднем на уровне прошлого года. «По Украине средняя цена составляет около 60 грн за погонный метр», - заявили в Гослесагентстве.
Места реализации елок можно узнать на сайтах областных управлений лесоохотничьего хозяйства и лесхозов. Проверить легальность происхождения елки можно с помощью самоклеющейся этикетки, которая должна быть на дереве.
«Елки на Новый год заготавливаются на специальных плантациях или при проведении рубок формирования и оздоровления лесов», - отметили в Гослесагентстве.
Напомним, главную новогоднюю елку Украины украсят метровыми фонарями. Тысяча игрушек и 3,6 км гирлянд будут каждый день светиться другими цветами.