  1. Головна
  2. російською
  3. Новости
    Раздел для русскоговорящего
    Новости

    В Украине открылись елочные базары

    Цены на деревья останутся в среднем на уровне прошлого года
    В Украине начинают реализацию новогодних елок. Об этом во вторник, 28 ноября, сообщает пресс-служба Государственного агентства лесных ресурсов Украины. Ценовая политика на новогодние елки в 2017 году остается в среднем на уровне прошлого года. «По Украине средняя цена составляет около 60 грн за погонный метр», - заявили в
    • Сьогодні, 13:30
    • Розсилка

    Цены на деревья останутся в среднем на уровне прошлого года

    В Украине начинают реализацию новогодних елок.

    Об этом во вторник, 28 ноября, сообщает пресс-служба Государственного агентства лесных ресурсов Украины.

    Ценовая политика на новогодние елки в 2017 году остается в среднем на уровне прошлого года. «По Украине средняя цена составляет около 60 грн за погонный метр», - заявили в Гослесагентстве.

    Места реализации елок можно узнать на сайтах областных управлений лесоохотничьего хозяйства и лесхозов. Проверить легальность происхождения елки можно с помощью самоклеющейся этикетки, которая должна быть на дереве.

    «Елки на Новый год заготавливаются на специальных плантациях или при проведении рубок формирования и оздоровления лесов», - отметили в Гослесагентстве.

    Напомним, главную новогоднюю елку Украины украсят метровыми фонарями. Тысяча игрушек и 3,6 км гирлянд будут каждый день светиться другими цветами.

    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ