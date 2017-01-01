В Украине открылись елочные базары

Цены на деревья останутся в среднем на уровне прошлого года

В Украине начинают реализацию новогодних елок. Об этом во вторник, 28 ноября, сообщает пресс-служба Государственного агентства лесных ресурсов Украины. Ценовая политика на новогодние елки в 2017 году остается в среднем на уровне прошлого года. «По Украине средняя цена составляет около 60 грн за погонный метр», - заявили в



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Цены на деревья останутся в среднем на уровне прошлого года

В Украине начинают реализацию новогодних елок.

Об этом во вторник, 28 ноября, сообщает пресс-служба Государственного агентства лесных ресурсов Украины.

Ценовая политика на новогодние елки в 2017 году остается в среднем на уровне прошлого года. «По Украине средняя цена составляет около 60 грн за погонный метр», - заявили в Гослесагентстве.

Места реализации елок можно узнать на сайтах областных управлений лесоохотничьего хозяйства и лесхозов. Проверить легальность происхождения елки можно с помощью самоклеющейся этикетки, которая должна быть на дереве.

«Елки на Новый год заготавливаются на специальных плантациях или при проведении рубок формирования и оздоровления лесов», - отметили в Гослесагентстве.

Напомним, главную новогоднюю елку Украины украсят метровыми фонарями. Тысяча игрушек и 3,6 км гирлянд будут каждый день светиться другими цветами.