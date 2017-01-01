Главная новогодняя елка в Киеве: как украсят и где установят
- Сьогодні, 11:52
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Розсилка
Украшения стоимостью 2,7 млн гривен уже купили за средства меценатов
Новый год в центре Киева в этом году будет «неоновым». Так назвали праздник его организаторы.
Об этом сообщает ТСН.
Елку высотой 30 метров украсят метровыми фонарями. Тысяча игрушек и 3,6 км гирлянд будут каждый день светиться другими цветами. Украшения стоимостью 2,7 млн гривен купили за средства меценатов.
Елку уже подобрали на Ивано-Франковщине, однако еще не рубили. Установить главный атрибут зимних праздников планируют возле Софии Киевской, однако не настолько близко к храму, как это было в последний раз.
Тем временем на сайте Киевсовета появилась петиция с просьбой сохранить 100-летнюю елку, а вместо нее установить в центре столицы искусственную. Организаторы такому предложению удивляются, потому что искусственная аналогичной высоты будет дороже и обойдется примерно в 5 млн гривен.
Это невыгодно, ведь после праздников обычную елку распиливают и продают на сувениры, а деньги передают в лесничество для посадки новых деревьев.
Поэтому, скорее всего, главная елка страны останется натуральной. Ее официальное открытие запланировано на праздник Святого Николая 19 декабря.
Напомним, стало известно, когда торжественно зажгут елки в столицах некоторых стран.