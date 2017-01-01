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    Главная новогодняя елка в Киеве: как украсят и где установят

    Украшения стоимостью 2,7 млн гривен уже купили за средства меценатов
    Новый год в центре Киева в этом году будет «неоновым». Так назвали праздник его организаторы. Об этом сообщает ТСН. Елку высотой 30 метров украсят метровыми фонарями. Тысяча игрушек и 3,6 км гирлянд будут каждый день светиться другими цветами. Украшения стоимостью 2,7 млн гривен купили за средства меценатов. Елку уже подобрали на
    • Сьогодні, 11:52
    • Розсилка
    Прошлогодняя елка в Киеве
    Фото: «Сегодня»
    Прошлогодняя елка в Киеве

    Украшения стоимостью 2,7 млн гривен уже купили за средства меценатов

    Новый год в центре Киева в этом году будет «неоновым». Так назвали праздник его организаторы.

    Об этом сообщает ТСН.

    Елку высотой 30 метров украсят метровыми фонарями. Тысяча игрушек и 3,6 км гирлянд будут каждый день светиться другими цветами. Украшения стоимостью 2,7 млн гривен купили за средства меценатов.

    Елку уже подобрали на Ивано-Франковщине, однако еще не рубили. Установить главный атрибут зимних праздников планируют возле Софии Киевской, однако не настолько близко к храму, как это было в последний раз.

    Тем временем на сайте Киевсовета появилась петиция с просьбой сохранить 100-летнюю елку, а вместо нее установить в центре столицы искусственную. Организаторы такому предложению удивляются, потому что искусственная аналогичной высоты будет дороже и обойдется примерно в 5 млн гривен.

    Это невыгодно, ведь после праздников обычную елку распиливают и продают на сувениры, а деньги передают в лесничество для посадки новых деревьев.

    Поэтому, скорее всего, главная елка страны останется натуральной. Ее официальное открытие запланировано на праздник Святого Николая 19 декабря.

    Напомним, стало известно, когда торжественно зажгут елки в столицах некоторых стран.

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