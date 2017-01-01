Алушта накануне зимы: появились свежие фото из оккупированного Крыма

Курортный город в ожидании еще более капризной зимней поры

Ангарский перевал над близлежащей Алуштой 27 ноября окутал густой туман. Нынче дымка рассеялась, но без мелкого дождя не обошлось. Он до неузнаваемости «замылил» очертания гор и дальних строений. Городские улицы, набережная, кафе и торговые ряды почти опустели. Это – унылое межсезонье. Курортный город в ожидании еще более



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Фото: Крым. Реалии

Курортный город в ожидании еще более капризной зимней поры

Ангарский перевал над близлежащей Алуштой 27 ноября окутал густой туман. Нынче дымка рассеялась, но без мелкого дождя не обошлось. Он до неузнаваемости «замылил» очертания гор и дальних строений.

Городские улицы, набережная, кафе и торговые ряды почти опустели. Это – унылое межсезонье.

Курортный город в ожидании еще более капризной зимней поры.

Ранее в СМИ появились фото, сделанные в приморском поселке Песчаное, который расположен недалеко от Симферополя и Бахчисарая. Хотя «бархатный» сезон был в разгаре, в Песчаном ажиотажа не замечалось.

Напомним, в 2017 году на отдых в аннексированный Россией Крым приехали лишь 100 тыс. граждан Украины. При этом на протяжении последних 25 лет Крым принимал 4-4,3 млн туристов из материковой Украины.

Джерело: Крым.Реалии