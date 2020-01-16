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    Фото

    Егор Крутоголов впервые показал сына

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    Егор Крутоголов впервые показал сына

    Счастливый отец впервые выставил фото младшего сына на своих страницах в соцсетях

    Егор Крутоголов уже 13 лет счастлив в браке с Екатериной Крутоголовой. Пара воспитывает двух сыновей — девятилетнего Льва и четырехмесячного Макса. 

    Ранее родители не показывали младшего сына в социальных сетях. На днях Егор впервые опубликовал на своей странице в инстаграме забавную фотографию с малышом:

    «Как закончились праздники?» — подписал фото юморист.

    ____11.48.01_01
    instagram.com/dizelmano

    Фото сделано во время отдыха семьи Егора на острове Маврикий.

    Известно, что Макс уже не впервые путешествует. Родители стараются с младенчества показывать ребенку мир:

    «МикроМакс уже был в Италии в возрасте двух месяцев. А теперь мы привезли его на Маврикий. Мы оба здесь впервые. И очень довольны! Остров прекрасный: чисто, никто не докучает, местные жители радуют мультикультурностью, толерантностью и знанием нескольких языков. Природа здесь красивая, океан прозрачней прозрачного. Все, что мы видим на рекламных картинках курортов мира, — здесь! Только без фотошопа».

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