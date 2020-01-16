«Таблоиды убили его мать»: актер Хью Грант поддержал принца Гарри



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8 января Принц Гарри и его жена Меган Маркл объявили, что отказываются от статуса старших членов королевской семьи и положенных привилегий

По словам Гранта, защищать семью – основная задача принца Гарри

Актер Хью Грант поддержал решение принца Гарри отойти от обязанностей члена королевской семьи и его желание «защитить семью», сообщает The Guardian.

«Я, скорее, на стороне Гарри. Таблоиды фактически убили его мать, а теперь разрывают на части его жену», — сказал Грант в эфире радиошоу Энди Коэна.

Грант также напомнил об обстоятельствах гибели принцессы Дианы: она попала в автокатастрофу и машину, в которой она ехала, преследовали папарацци.

«Я думаю, что это его работа как мужчины - защищать свою семью, так что я с ним», - добавил актер.

Грант последние десять лет активно выступает против вмешательства прессы в личную жизнь людей. В частности, он был активным комментатором одного из самых громких скандалов в британской прессе за последние десять лет — в 2011 году выяснилось, что журналисты таблоида News of the World получили незаконный доступ к телефону пропавшей девочки Милли Доулер, которая после похищения была убита, и прослушивали его.