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    «Таблоиды убили его мать»: актер Хью Грант поддержал принца Гарри

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    <p>8 января Принц Гарри и его жена Меган Маркл объявили, что отказываются от статуса старших членов королевской семьи и положенных привилегий</p> <div></div> - «Таблоиды убили его мать»: актер Хью Грант поддержал принца Гарри

    8 января Принц Гарри и его жена Меган Маркл объявили, что отказываются от статуса старших членов королевской семьи и положенных привилегий

    По словам Гранта, защищать семью – основная задача принца Гарри

    Актер Хью Грант поддержал решение принца Гарри отойти от обязанностей члена королевской семьи и его желание «защитить семью», сообщает The Guardian.

    «Я, скорее, на стороне Гарри. Таблоиды фактически убили его мать, а теперь разрывают на части его жену», — сказал Грант в эфире радиошоу Энди Коэна.

    Грант также напомнил об обстоятельствах гибели принцессы Дианы: она попала в автокатастрофу и машину, в которой она ехала, преследовали папарацци.

    «Я думаю, что это его работа как мужчины - защищать свою семью, так что я с ним», - добавил актер.

    Грант последние десять лет активно выступает против вмешательства прессы в личную жизнь людей. В частности, он был активным комментатором одного из самых громких скандалов в британской прессе за последние десять лет — в 2011 году выяснилось, что журналисты таблоида News of the World получили незаконный доступ к телефону пропавшей девочки Милли Доулер, которая после похищения была убита, и прослушивали его.

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