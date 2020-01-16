Энн Хэтэуэй рассекретила пол новорожденного



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37-летняя Энн Хэтэуэй недавно во второй раз стала мамой

Поклонникам стал известен пол новорожденного

37-летняя голливудская актриса Энн Хэтэуэй вместе со своим мужем, 38-летним Адамом Шульманом, старается не афишировать подробности личной жизни. В 2016 году у них родился первенец, которого супруги назвали Джонатоном. О своей второй беременности голливудская звезда сообщила на ее последних месяцах.

Звезда на днях впервые вышла в свет после знаменательного события. Энн посетила ежегодную кинопремию Critics' Choice Awards. Звезда блистала в роскошном наряде с откровенным декольте, обнажившем ее грудь.

Во время торжества обладательница премии «Оскар» не скрывала своей радости. Энн проговорилась о поле малыша. По словам инсайдера издания US Weekly, недавно родившая актриса с удовольствием показывала звездным гостям наследника. Малыш лежал в своей кроватке, он был запеленен в желтое одеяло. Комментируя снимки, звезда впервые призналась, что у нее опять родился мальчик.