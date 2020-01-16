  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Энн Хэтэуэй рассекретила пол новорожденного

    • Розсилка
    <p>37-летняя Энн Хэтэуэй недавно во второй раз стала мамой</p> <div></div> - Энн Хэтэуэй рассекретила пол новорожденного

    37-летняя Энн Хэтэуэй недавно во второй раз стала мамой

    Поклонникам стал известен пол новорожденного

    37-летняя голливудская актриса Энн Хэтэуэй вместе со своим мужем, 38-летним Адамом Шульманом, старается не афишировать подробности личной жизни. В 2016 году у них родился первенец, которого супруги назвали Джонатоном. О своей второй беременности голливудская звезда сообщила на ее последних месяцах.

    Звезда на днях впервые вышла в свет после знаменательного события. Энн посетила ежегодную кинопремию Critics' Choice Awards. Звезда блистала в роскошном наряде с откровенным декольте, обнажившем ее грудь.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Энн Хэтэуэй рассекретила пол новорожденного
    Энн Хэтэуэй рассекретила пол новорожденного
    Энн Хэтэуэй рассекретила пол новорожденного

    Во время торжества обладательница премии «Оскар» не скрывала своей радости. Энн проговорилась о поле малыша. По словам инсайдера издания US Weekly, недавно родившая актриса с удовольствием показывала звездным гостям наследника. Малыш лежал в своей кроватке, он был запеленен в желтое одеяло. Комментируя снимки, звезда впервые призналась, что у нее опять родился мальчик.

     Читайте также: Сальма Хайек рассказала, как из-за слишком пышных форм на ней лопнуло платье перед «Оскаром»

     

    знаменитости актриса шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ