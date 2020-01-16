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    Шоу-биз

    Рианна в кружевном белье устроила пикантную фотосессию на полу спальни

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    <p>31-летняя Рианна рассекретила новую коллекцию своего бренда нижнего белья</p> <div></div> - Рианна в кружевном белье устроила пикантную фотосессию на полу спальни

    31-летняя Рианна рассекретила новую коллекцию своего бренда нижнего белья

    В роли главной модели выступила сама исполнительница

    31-летняя барбадосская звезда Рианна продолжает развивать собственную марку белья. К будущему Дню святого Валентина артистка подготовила новый лукбук. Исполнительница предстала в образе роковой соблазнительницы. Рианна была запечатлена в светлом комплекте белья с изображениями женских губ.

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    Рианна в кружевном белье устроила пикантную фотосессию на полу спальни
    Рианна в кружевном белье устроила пикантную фотосессию на полу спальни
    Рианна в кружевном белье устроила пикантную фотосессию на полу спальни
    Рианна в кружевном белье устроила пикантную фотосессию на полу спальни
    Рианна в кружевном белье устроила пикантную фотосессию на полу спальни
    Рианна в кружевном белье устроила пикантную фотосессию на полу спальни
    Рианна в кружевном белье устроила пикантную фотосессию на полу спальни
    Рианна в кружевном белье устроила пикантную фотосессию на полу спальни

    Артистка распустила длинные волосы и сделала яркий макияж с акцентом на глаза. Соблазнительный образ она дополнила дорогими украшениями с бриллиантами - серьгами, ожерельем и двумя браслетами.

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