Рианна в кружевном белье устроила пикантную фотосессию на полу спальни



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31-летняя Рианна рассекретила новую коллекцию своего бренда нижнего белья

В роли главной модели выступила сама исполнительница

31-летняя барбадосская звезда Рианна продолжает развивать собственную марку белья. К будущему Дню святого Валентина артистка подготовила новый лукбук. Исполнительница предстала в образе роковой соблазнительницы. Рианна была запечатлена в светлом комплекте белья с изображениями женских губ.

Артистка распустила длинные волосы и сделала яркий макияж с акцентом на глаза. Соблазнительный образ она дополнила дорогими украшениями с бриллиантами - серьгами, ожерельем и двумя браслетами.