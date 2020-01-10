Экс-супруг Славы Каминской отдыхает с новой возлюбленной



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Эдгар Каминский и Ольга Богатая

Эдгар Каминский счастлив в новых отношениях

Экс-супруг солистки группы «Неангелы» Славы Каминской Эдгар Каминский засветился на известном горнолыжном курорте с новой возлюбленной. Фото, где они вместе появились на их личных страницах в Instagram.

Известный украинский пластический хирург этим фото открыто заявил о своих новых отношениях. Также фото и видео появились и в аккаунте Ольги Богатой, с которой он путешествует по французских Альпах.

Примечательно, что экс-супруга хирурга вместе с их детьми отдыхает сейчас на Бали. Артистка также отправилась в теплые края не одна, а в компании известного украинского актера Павла Вишнякова.

Так, на своей странице в Instagram Слава Каминская опубликовала фото, на котором Павел Вишняков позирует вместе с ее дочерью Лаурой.

«У меня тоже ноги устали, но все лучшее детям», – написала под снимком певица.

Отдыхают артисты вместе или же это была дружеская встреча – достоверно неизвестно. Так или иначе, ранее Слава Каминская сообщала, что после развода состоит в новых отношениях.