  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Экс-супруг Славы Каминской отдыхает с новой возлюбленной

    • Розсилка
    Экс-супруг Славы Каминской отдыхает с новой возлюбленной
    Эдгар Каминский и Ольга Богатая

    Эдгар Каминский счастлив в новых отношениях

    Экс-супруг солистки группы «Неангелы» Славы Каминской Эдгар Каминский засветился на известном горнолыжном курорте с новой возлюбленной. Фото, где они вместе появились на их личных страницах в Instagram.

    Известный украинский пластический хирург этим фото открыто заявил о своих новых отношениях. Также фото и видео появились и в аккаунте Ольги Богатой, с которой он путешествует по французских Альпах.

    Примечательно, что экс-супруга хирурга вместе с их детьми отдыхает сейчас на Бали. Артистка также отправилась в теплые края не одна, а в компании известного украинского актера Павла Вишнякова.

    Так, на своей странице в Instagram Слава Каминская опубликовала фото, на котором Павел Вишняков позирует вместе с ее дочерью Лаурой.

    «У меня тоже ноги устали, но все лучшее детям», – написала под снимком певица.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Экс-супруг Славы Каминской отдыхает с новой возлюбленной
    Экс-супруг Славы Каминской отдыхает с новой возлюбленной
    Экс-супруг Славы Каминской отдыхает с новой возлюбленной
    Экс-супруг Славы Каминской отдыхает с новой возлюбленной
    Экс-супруг Славы Каминской отдыхает с новой возлюбленной

    Отдыхают артисты вместе или же это была дружеская встреча – достоверно неизвестно. Так или иначе, ранее Слава Каминская сообщала, что после развода состоит в новых отношениях.

    знаменитости фотография певица Павел Вишняков Слава Каминская Instagram
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ