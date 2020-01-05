Ким Кардашьян показала, как выглядит в реальной жизни



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/kimkardashian

Такого Instagram еще не видел

Известна во всем мире светская львица с Кардашьян, которая прославилась съемками в семейном реалити-шоу, собрала в своем Instagram многомиллионную армию поклонников.

Красотка часто радует публику яркими постами в соцсети, а в этот раз здорово удивила публику, опубликовав снимки из повседневной жизни.

Перед камерой Ким появилась сером спортивном костюме – широких штанах и чуть более темной толстовке. Волосы звезды прилизаны и собраны на затылке, а на ее лице нет макияжа.

Ким держит в руках стаканчик кофе, она как будто чем-то озабочена и не смотрит в камеру, а запечатлена в месте, которое похоже на какой-то магазин.

В подписи к фото Ким Кардашьян коротко написала слово: «Просто». Поклонники не оставили без внимания такую публикацию красотки и принялись ее обсуждать.