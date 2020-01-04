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    Шоу-биз

    Анджелина Джоли соблазнила Брэда Питта, забравшись к нему в постель обнаженной

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    <p>Самой красивой голливудской парой первых двух десятилетий ХХI века признали 44-летнюю Анджелину Джоли и 56-летнего Брэда Питта</p> <div></div> - Анджелина Джоли соблазнила Брэда Питта, забравшись к нему в постель обнаженной

    Самой красивой голливудской парой первых двух десятилетий ХХI века признали 44-летнюю Анджелину Джоли и 56-летнего Брэда Питта

    Звездный роман закрутился на съемочной площадке криминальной комедии «Мистер и миссис Смитт» в 2005 году. И лишь 15 лет спустя стали известны пикантные подробности о начале любовных отношений актеров

    На момент знакомства с Питтом актриса была свободна, оставив за спиной два брака — с актерами Джонни Ли Миллером и Билли Бобом Торнтоном. Анджелина одна воспитывала приемного сына Мэддокса. Брэд же был женат на коллеге, Дженнифер Энистон.

    Уже в первые дни съемок между Джоли и Питтом возникла искра. «Они часто смеялись и флиртовали друг с другом. Энджи и Брэд вели себя как двое школьников, которые нравились друг другу. И это было так мило», — рассказал экс-телохранитель актрисы Марк Бехар.

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    Анджелина Джоли соблазнила Брэда Питта, забравшись к нему в постель обнаженной
    Анджелина Джоли соблазнила Брэда Питта, забравшись к нему в постель обнаженной
    Анджелина Джоли соблазнила Брэда Питта, забравшись к нему в постель обнаженной
    Анджелина Джоли соблазнила Брэда Питта, забравшись к нему в постель обнаженной
    Анджелина Джоли соблазнила Брэда Питта, забравшись к нему в постель обнаженной
    Анджелина Джоли соблазнила Брэда Питта, забравшись к нему в постель обнаженной
    Анджелина Джоли соблазнила Брэда Питта, забравшись к нему в постель обнаженной
    Анджелина Джоли соблазнила Брэда Питта, забравшись к нему в постель обнаженной
    Анджелина Джоли соблазнила Брэда Питта, забравшись к нему в постель обнаженной
    Анджелина Джоли соблазнила Брэда Питта, забравшись к нему в постель обнаженной
    Анджелина Джоли соблазнила Брэда Питта, забравшись к нему в постель обнаженной
    Анджелина Джоли соблазнила Брэда Питта, забравшись к нему в постель обнаженной
    Анджелина Джоли соблазнила Брэда Питта, забравшись к нему в постель обнаженной
    Анджелина Джоли соблазнила Брэда Питта, забравшись к нему в постель обнаженной
    Анджелина Джоли соблазнила Брэда Питта, забравшись к нему в постель обнаженной
    Анджелина Джоли соблазнила Брэда Питта, забравшись к нему в постель обнаженной
    Анджелина Джоли соблазнила Брэда Питта, забравшись к нему в постель обнаженной
    Анджелина Джоли соблазнила Брэда Питта, забравшись к нему в постель обнаженной
    Анджелина Джоли соблазнила Брэда Питта, забравшись к нему в постель обнаженной
    Анджелина Джоли соблазнила Брэда Питта, забравшись к нему в постель обнаженной

    Несколько членов съемочной группы заявили, что Джоли соблазнила мужа Дженнифер Энистон. Актер окончательно поддался чарам Анджелины во время любовной сцены.

    «Она тайно сняла нижнее белье и оказалась в постели с Брэдом полностью обнаженной. Это самый потрясающий момент, который мы все помним из съемок этого фильма», — цитирует слова инсайдера таблоид Mirror.

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