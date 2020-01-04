Итальянский Vogue отказался от фотосессий для январского выпуска (фото)



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vogue.it

Так издание хочет привлечь внимание к негативному влиянию съемок на окружающую среду

Vogue Italia — итальянская версия глянца о моде — отказался от фотосессий для иллюстрации выпуска за январь 2020 года.

Об этом написал главный редактор Vogue Italia Эманюэль Фарнети в редакторской колонке в январском выпуске журнала.

Он привел в пример ресурсы, которые издание потратило на фотосессию в сентябре 2019 года: «Сто пятьдесят человек. Около 20 полетов и с десяток переездов на поезде. Сорок машин начеку. Шестьдесят международных перевозок. В течении не менее десяти часов непрерывно горит свет, который частично обеспечивался генераторами на керосине. Пищевые отходы. Пластик, в который упаковывалась одежда. Электричество для подзарядки телефонов и камер ...»

Фотографии январского номера Vogue Italia решили заменить картинами, на которых изображены модели. Так издание надеется принести меньше вреда окружающей среде — поскольку на их создание не тратили много вредных для экологии ресурсов, как во время фотосессий.

В комментарии The New York Times главный редактор итальянского Vogue отметил, что готов к критике из-за того, что издание решило отказаться от фотосессий: «Это был наш способ показать, что мы понимаем, что есть составляющей бизнеса, который далеко не является безопасным для окружающей среды» .

В декабре 2019 года Фарнети и еще 25 редакторов международных версий Vogue выразили общее стремление воплощать в жизнь «решения, которые воспевают культуры и сохраняют нашу планету для будущих поколений».

Кроме того, Итальянский Vogue станет одним из первых изданий международного издательского дома Condé Nast, который с 2020 года начнет использовать экологически безопасную пластиковую упаковку.

Джерело: vogue.it