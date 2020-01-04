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    Итальянский Vogue отказался от фотосессий для январского выпуска (фото)

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    Итальянский Vogue отказался от фотосессий для январского выпуска (фото)
    vogue.it

    Так издание хочет привлечь внимание к негативному влиянию съемок на окружающую среду

    Vogue Italia — итальянская версия глянца о моде — отказался от фотосессий для иллюстрации выпуска за январь 2020 года. 

    Об этом написал главный редактор Vogue Italia Эманюэль Фарнети в редакторской колонке в январском выпуске журнала.

    Он привел в пример ресурсы, которые издание потратило на фотосессию в сентябре 2019 года: «Сто пятьдесят человек. Около 20 полетов и с десяток переездов на поезде. Сорок машин начеку. Шестьдесят международных перевозок. В течении не менее десяти часов непрерывно горит свет, который частично обеспечивался генераторами на керосине. Пищевые отходы. Пластик, в который упаковывалась одежда. Электричество для подзарядки телефонов и камер ...»

    Фотографии январского номера Vogue Italia решили заменить картинами, на которых изображены модели. Так издание надеется принести меньше вреда окружающей среде — поскольку на их создание не тратили много вредных для экологии ресурсов, как во время фотосессий.

    В комментарии The New York Times главный редактор итальянского Vogue отметил, что готов к критике из-за того, что издание решило отказаться от фотосессий: «Это был наш способ показать, что мы понимаем, что есть составляющей бизнеса, который далеко не является безопасным для окружающей среды» .

    В декабре 2019 года Фарнети и еще 25 редакторов международных версий Vogue выразили общее стремление воплощать в жизнь «решения, которые воспевают культуры и сохраняют нашу планету для будущих поколений».

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    Итальянский Vogue отказался от фотосессий для январского выпуска (фото)
    Итальянский Vogue отказался от фотосессий для январского выпуска (фото)
    Итальянский Vogue отказался от фотосессий для январского выпуска (фото)
    Итальянский Vogue отказался от фотосессий для январского выпуска (фото)
    Итальянский Vogue отказался от фотосессий для январского выпуска (фото)

    Кроме того, Итальянский Vogue станет одним из первых изданий международного издательского дома Condé Nast, который с 2020 года начнет использовать экологически безопасную пластиковую упаковку.

    Джерело: vogue.it

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