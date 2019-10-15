Леся Никитюк неожиданно сменила имидж (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/lesia_nikituk

Ведущая шоу «Орел и решка» больше не блондинка

На днях на инстаграм-странице Леся Никитюк похвасталась обновленным имиджем. Певица перекрасила волосы в розовый цвет, что в сети уже назвали образом куклы Барби.

«Как всегда роскошна», «Взрывной красотке — взрывной цвет волос!», «Респект за смелость!», «Леся — бомба», — посыпались восторженные комментарии в адрес звезды.

Но не прошло и нескольких дней, как Леся Никитюк решила объяснить внезапную смену прически, выбрав для этого забавную форму.

Знаменитая телеведущая записала ролик, где спародировала свою коллегу Ольгу Герасимьюк. Леся Никитюк словно стала героиней шоу «Без табу», которое было популярным в конце 1990-ых.





Звезда призналась, что смена имиджа была частью ее челленджа #TODAYIWILL, который на днях стартовал в сети. Леся Никитюк призвала поклонников присоединиться к своеобразному флешмобу и сделать то, на что давно не решались.

«Ты никогда не крутил хвоста корове? Никогда не ездил в плацкарте? Ты из столицы, но никогда не был в селе? Брось себе вызов, присоединяйся к челленджу #TODAYIWILL... Вот я встала утром, поняла, что хочу что-то новое и перекрасила волосы», – отметила Леся Никитюк.

Кроме этого, телеведущая сразу же анонсировала награду для победителя челленджа. Леся Никитюк запишет песню совместно с поклонником, который сумеет поразить ее оригинальностью в рамках #TODAYIWILL.





Джерело: 24tv.ua