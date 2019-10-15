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    Хейли Бибер повторила легендарний образ принцессы Дианы на съемке для французского Vogue

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    Хейли Бибер повторила легендарний образ принцессы Дианы на съемке для французского Vogue
    graziamagazine.ru

    Модель и супруга певца Джастина Бибера Хейли снялась для сентябрьского выпуска французского глянцевого журнала Vogue

    22-летняя Хейли Бибер приняла участие в необычном модном фотопроекте. Звезда отдала дань памяти принцессе Диане и снялась в ее знаменитых образах.

    Представительница британской монархии следовала трендам, нередко нарушая королевский дресс-код. Именно поэтому Хейли появилась на снимках в футболке светло-болотного цвета, oversize-пиджаке и запретных для леди Ди джинсах. Стильный наряд дополнили бейсболка и ковбойские сапоги с замысловатым узором.

    Авторы фотосессии не забыли о любви принцессы Дианы к велосипедкам. Хейли показала, как сочетать их со свитшотами разных цветов.

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    instagram.com/peopletalkru

    Бибер также продемонстрировала лук для занятий спортом. Фотографы запечатлели модель в темно-синей толстовке и шортах того же оттенка во время пробежки.

    Отдельного внимания заслуживают украшения, подобранные для съемки. Стилисты подчеркнули страсть британской принцессы к роскошным ювелирным изделиям, подобрав для Хейли эффектные серьги с крупными жемчужинами.

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    vogue.fr
    vogue.fr
    vogue.fr
    vogue.fr
    vogue.fr
    vogue.fr
    vogue.fr
    vogue.fr
    vogue.fr
    vogue.fr

    Работа над проектом воодушевила Бибер. «Выражаю признательность невероятно красивой и стильной иконе — принцессе Диане, которая вдохновляла меня, сколько я себя помню. Спасибо за знаковое наследие для мира моды и стиля», — написала модель в Instagram.

    Джерело: 24tv.ua

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