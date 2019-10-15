Полякова призналась, что была любовницей чужого мужа



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Оля Полякова instagram.com/polyakovamusic/

Оля Полякова не скрывает, что была «разлучницей»

Певица Оля Полякова, которая недавно отпраздновала 15-ю годовщину брака со своим мужем Вадимом, призналась, что началась их лав-стори непросто. Красавица-блондинка некоторое время побыла третьей в любовном треугольнике.

Об этом Оля рассказала в программе «Звездный путь».

«Да, я была любовницей своего мужа. Недолго, потому что он очень решительный, он не стал мучить ни одну, ни другую, понимаете, он этот круг прервал, и все», - пояснила Полякова.

«Но я пережила эту историю, я знаю, что это такое, я понимаю эту женщину, я понимаю ее горе, и треугольник - это неприятно, не то, что неприятно, это трагическая ситуация, и я советую в нем не жить, я советую его прервать в какую-то сторону» - призвала певица.

Оля призналась, что уже и не помнит мужчин, которые были в ее жизни до появления Вадима.

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