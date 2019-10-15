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    Шоу-биз

    Полякова призналась, что была любовницей чужого мужа

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    <p>Оля Полякова&nbsp;</p> <p>instagram.com/polyakovamusic/</p> - Полякова призналась, что была любовницей чужого мужа

    Оля Полякова 

    instagram.com/polyakovamusic/

    Оля Полякова не скрывает, что была «разлучницей»

    Певица Оля Полякова, которая недавно отпраздновала 15-ю годовщину брака со своим мужем Вадимом, призналась, что началась их лав-стори непросто. Красавица-блондинка некоторое время побыла третьей в любовном треугольнике.

    Об этом Оля рассказала в программе «Звездный путь».

    «Да, я была любовницей своего мужа. Недолго, потому что он очень решительный, он не стал мучить ни одну, ни другую, понимаете, он этот круг прервал, и все», - пояснила Полякова.

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    Полякова призналась, что была любовницей чужого мужа
    Полякова призналась, что была любовницей чужого мужа
    Полякова призналась, что была любовницей чужого мужа
    Полякова призналась, что была любовницей чужого мужа
    Полякова призналась, что была любовницей чужого мужа
    Полякова призналась, что была любовницей чужого мужа
    Полякова призналась, что была любовницей чужого мужа
    Полякова призналась, что была любовницей чужого мужа
    Полякова призналась, что была любовницей чужого мужа
    Полякова призналась, что была любовницей чужого мужа
    Полякова призналась, что была любовницей чужого мужа
    Полякова призналась, что была любовницей чужого мужа
    Полякова призналась, что была любовницей чужого мужа
    Полякова призналась, что была любовницей чужого мужа
    Полякова призналась, что была любовницей чужого мужа
    Полякова призналась, что была любовницей чужого мужа
    Полякова призналась, что была любовницей чужого мужа
    Полякова призналась, что была любовницей чужого мужа
    Полякова призналась, что была любовницей чужого мужа
    Полякова призналась, что была любовницей чужого мужа
    Полякова призналась, что была любовницей чужого мужа
    Полякова призналась, что была любовницей чужого мужа
    Полякова призналась, что была любовницей чужого мужа
    Полякова призналась, что была любовницей чужого мужа
    Полякова призналась, что была любовницей чужого мужа
    Полякова призналась, что была любовницей чужого мужа
    Полякова призналась, что была любовницей чужого мужа
    Полякова призналась, что была любовницей чужого мужа
    Полякова призналась, что была любовницей чужого мужа

    «Но я пережила эту историю, я знаю, что это такое, я понимаю эту женщину, я понимаю ее горе, и треугольник - это неприятно, не то, что неприятно, это трагическая ситуация, и я советую в нем не жить, я советую его прервать в какую-то сторону» - призвала певица.

    Оля призналась, что уже и не помнит мужчин, которые были в ее жизни до появления Вадима.

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