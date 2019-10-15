Зеленского заметили с новым iPhone 11 Pro



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Ранее Зеленский удивлялся тому факту, что госслужащие покупают себе дорогие гаджеты при скромной зарплате

Фото главы государства с дорогим гаджетом в руке опубликовала на своей странице в Facebook жительница Одессы Наталия Штефанец.

Судя по фотографии, женщина сделала фото с Зеленским во время его утренней пробежки. «Утро с народным президентом», - подписала Штефанец снимок, на котором видно, что в правой руке президент держит новый телефон компании Apple.

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Напомним, в этом году компания Тима Кука представила три новых Айфона – iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max.

Стоимость iPhone 11 Pro в киевских магазинах стартует от 35 тыс. гривен.

Чтобы купить такой телефон, среднестатистическому украинцу нужно откладывать деньги на протяжении 97 дней. Зарплата президента Украины за сентябрь текущего года составила 28 тыс. гривен, из которых 5,5 тыс. ушли на уплату налогов.

Соответственно новый аппарат обошелся президенту в полторы зарплаты.

Джерело: vesti.ua