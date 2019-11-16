Новая коллекция Giorgio Armani Pre-Fall 2020: стильные фото с показа



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Коллекция Giorgio Armani Pre-Fall 2020 – ода брючным костюмам во всевозможных проявлениях

В Милане модный Дом Giorgio Armani представил новую коллекцию Pre-Fall 2020, которая была наполнена женственной чувственностью 1930-х годов. Многогранная коллекция получила название «Трансформизм».

Дизайнер объяснил лейтмотив коллекции так: «Я хотел дать возможность женщинам отличаться друг от друга, когда и где угодно, меняясь в зависимости от их настроения».

Маскулинные блейзеры обладали мягкими линиями, были небрежно расстегнуты на нижние пуговицы или превратились в элегантные бомберы из жаккардового бархата с геометрическим рисунком.

Двубортные жакеты из плотного шевронного плетения были затянуты в области талии, напоминая женственный силуэт «песочных часов», в то время как классические черные смокинги были представлены в дуэте со спортивными, укороченными по щиколотки брюками в стиле 1980-х годов, для повседневных образов.

Силуэты и пропорции, наряду с короткими стрижками моделей и переосмысленными шляпами-тюрбанами, отражали женственность тридцатых годов в стиле à la garçonne.

Джерело: vogue.ua