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    Фото

    Новая коллекция Giorgio Armani Pre-Fall 2020: стильные фото с показа

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    Новая коллекция Giorgio Armani Pre-Fall 2020: стильные фото с показа
    vogue.ua

    Коллекция Giorgio Armani Pre-Fall 2020 – ода брючным костюмам во всевозможных проявлениях

    В Милане модный Дом Giorgio Armani представил новую коллекцию Pre-Fall 2020, которая была наполнена женственной чувственностью 1930-х годов. Многогранная коллекция получила название  «Трансформизм». 

    Дизайнер объяснил лейтмотив коллекции так: «Я хотел дать возможность женщинам отличаться друг от друга, когда и где угодно, меняясь в зависимости от их настроения».

    Маскулинные блейзеры обладали мягкими линиями, были небрежно расстегнуты на нижние пуговицы или превратились в элегантные бомберы из жаккардового бархата с геометрическим рисунком. 

    Двубортные жакеты из плотного шевронного плетения были затянуты в области талии, напоминая женственный силуэт «песочных часов», в то время как классические черные смокинги были представлены в дуэте со спортивными, укороченными по щиколотки брюками в стиле 1980-х годов, для повседневных образов.

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    Новая коллекция Giorgio Armani Pre-Fall 2020: стильные фото с показа
    Новая коллекция Giorgio Armani Pre-Fall 2020: стильные фото с показа
    Новая коллекция Giorgio Armani Pre-Fall 2020: стильные фото с показа
    Новая коллекция Giorgio Armani Pre-Fall 2020: стильные фото с показа
    Новая коллекция Giorgio Armani Pre-Fall 2020: стильные фото с показа
    Новая коллекция Giorgio Armani Pre-Fall 2020: стильные фото с показа
    Новая коллекция Giorgio Armani Pre-Fall 2020: стильные фото с показа
    Новая коллекция Giorgio Armani Pre-Fall 2020: стильные фото с показа
    Новая коллекция Giorgio Armani Pre-Fall 2020: стильные фото с показа
    Новая коллекция Giorgio Armani Pre-Fall 2020: стильные фото с показа
    Новая коллекция Giorgio Armani Pre-Fall 2020: стильные фото с показа
    Новая коллекция Giorgio Armani Pre-Fall 2020: стильные фото с показа
    Новая коллекция Giorgio Armani Pre-Fall 2020: стильные фото с показа
    Новая коллекция Giorgio Armani Pre-Fall 2020: стильные фото с показа
    Новая коллекция Giorgio Armani Pre-Fall 2020: стильные фото с показа
    Новая коллекция Giorgio Armani Pre-Fall 2020: стильные фото с показа
    Новая коллекция Giorgio Armani Pre-Fall 2020: стильные фото с показа
    Новая коллекция Giorgio Armani Pre-Fall 2020: стильные фото с показа
    Новая коллекция Giorgio Armani Pre-Fall 2020: стильные фото с показа

    Силуэты и пропорции, наряду с короткими стрижками моделей и переосмысленными шляпами-тюрбанами, отражали женственность тридцатых годов в стиле à la garçonne.

    Джерело: vogue.ua

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