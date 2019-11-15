Сергей Бабкин шокировал изменением внешности (фото)



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Артист превратился в мистического одноглазого старца

Известный музыкант Сергей Бабкин шокировал изменением внешности. Артист преобразился до неузнаваемости — превратился в мистического одноглазого старца. В таком виде Бабкин появится в фильме «Черный ворон», который вскоре выйдет в украинский прокат.

Историческая драма была снята по мотивам одноименного романа Василя Шкляра. В фильме Сергей появится в неожиданном образе мистического Варфоломея.

«У Варфоломея бы нет возраста, он является проводником в мистический мир — человеком, который проходит сквозь века и появляется в тот момент, когда может спасти тех, кто в этом нуждается. Мне очень приятно, что меня пригласили присоединиться к команде полнометражного фильма «Черный Ворон», который воспроизводит одну из самых драматических страниц новейшей истории Украины. Надеюсь, зрители получат удовольствие от нашей работы, и это будет главной наградой», — рассказал Сергей Бабкин.

Над сложным образом работала команда гримеров во главе с художником по гриму Ларисой Сапанович. Чтобы «состарить» Сергея и сделать максимально похожим со своим мистическим персонажем, пришлось наносить грим в несколько слоев, отдельно вырисовывая каждую морщинку и шрам. Каждый съемочный день гримеры тратили более двух часов для воспроизведения всех деталей образа.

Сцены с участием Сергея Бабкина снимали на территории Киево-Печерской лавры и в подвалах заброшенного киевского винзавода. На экранах кинотеатров фильм «Черный ворон» появится уже 5 декабря.

Джерело: 1plus1.ua