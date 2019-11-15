Памела Андерсон снялась в новой сексуальной фотосессии



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instagram.com/pamelaanderson

Новыми снимками Андерсон также поделился в Instagram и автор фотосессии

Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон снялась в новой сексуальной фотосессии.

52-летняя знаменитость опубликовала в Instagram черно-белые кадры из нового фотосета, съемки которого проходили в Мадриде под руководством испанского фотографа Кармело Редондо.

На снимках Андерсон блеснула неувядающей красотой и стройными формами в роскошном вечернем образе и шляпе, а также в платье с дерзким вырезом.

«Ты будешь любить меня всегда. В твоих глазах я — воплощение всех грехов, которые у тебя никогда не хватит смелости совершить», — подписала фото звезда цитатой английского писателя Оскара Уайльда.

Джерело: style.nv.ua