Тоня Матвиенко показала, как выглядела в 14 лет



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Тоня Матвиенко вспомнила свое детство

Украинская певица Тоня Матвиенко, которая недавно трогательно поздравила маму с днем рождения, показала своим поклонникам фотографии 24-летней давности, когда ей было всего 14 лет.

Данные снимки артистка выставила на своей странице в Instagram. На одной фотографии Тоня сидит одна, а на второй она держит возле себя собаку.

«Вот такая я была в 14 лет», - написала певица под фотографиями. Пользователи сети также прокомментировали подростковые фото Тони.

«Завораживающая вдумчивость! Вы хорошая была, а сейчас просто прекрасная! Обожаю вашу семью и творчество вашей семьи. Вы пример нашей украинской семьи! Божьей милости!», «Красивая девочка», «Очень интересная девочка, симпатичная. С праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Я очень люблю ваши песни. Пусть Богородица покровом хранит тебя и твою маму для вечной украинской песни. Очень хочется новых ваших песен. Большое спасибо», «Попробуйте поменять цвет волос. Блондинкой не очень», «Очень красивая и естественная, нужно возвращать естественный цвет волос, он несомненно очень подходит, просто вау».

Джерело: rbc.ua