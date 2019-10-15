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    Шоу-биз

    Впервые комментарий на YouTube собрал миллион лайков

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    <p>Билли Айлиш</p> <p>Фото: instagram.com/billieeilish/</p> - Впервые комментарий на YouTube собрал миллион лайков

    Билли Айлиш

    Фото: instagram.com/billieeilish/

    Короткую запись оставили еще пять месяцев назад

    Композиция 17-летней американской певицы Билли Айлиш «Bad Guy» (Плохой парень) взорвала мировые хит-парады. Недавно стало известно, что благодаря этому синглу исполнительнице удалось поставить рекорд в Интернете. Речь идет о сетевой платформе YouTube, где певица несколько месяцев назад опубликовала клип на названную песню.

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    Еще весной его одним из первых прокомментировал шведский композитор и певец Сет Эверман. Под роликом он написал: «Я лысый парень». Кстати, на фото, что стоит на аватаре музыканта видно, что он, правда, лысый. Этот короткий комментарий в итоге собрал миллион лайков, что впервые в истории видеохостинга. Причем, запись появилась еще пять месяцев назад, а популярна стала только сейчас.

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    Впервые комментарий на YouTube собрал миллион лайков
    Впервые комментарий на YouTube собрал миллион лайков
    Впервые комментарий на YouTube собрал миллион лайков
    Впервые комментарий на YouTube собрал миллион лайков
    Впервые комментарий на YouTube собрал миллион лайков
    Впервые комментарий на YouTube собрал миллион лайков
    Впервые комментарий на YouTube собрал миллион лайков
    Впервые комментарий на YouTube собрал миллион лайков
    Впервые комментарий на YouTube собрал миллион лайков
    Впервые комментарий на YouTube собрал миллион лайков
    Впервые комментарий на YouTube собрал миллион лайков
    Впервые комментарий на YouTube собрал миллион лайков
    Впервые комментарий на YouTube собрал миллион лайков
    Впервые комментарий на YouTube собрал миллион лайков
    Впервые комментарий на YouTube собрал миллион лайков
    Впервые комментарий на YouTube собрал миллион лайков
    Впервые комментарий на YouTube собрал миллион лайков
    Впервые комментарий на YouTube собрал миллион лайков
    Впервые комментарий на YouTube собрал миллион лайков
    Впервые комментарий на YouTube собрал миллион лайков
    Впервые комментарий на YouTube собрал миллион лайков

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