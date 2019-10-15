Впервые комментарий на YouTube собрал миллион лайков



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Билли Айлиш Фото: instagram.com/billieeilish/

Короткую запись оставили еще пять месяцев назад

Композиция 17-летней американской певицы Билли Айлиш «Bad Guy» (Плохой парень) взорвала мировые хит-парады. Недавно стало известно, что благодаря этому синглу исполнительнице удалось поставить рекорд в Интернете. Речь идет о сетевой платформе YouTube, где певица несколько месяцев назад опубликовала клип на названную песню.

Еще весной его одним из первых прокомментировал шведский композитор и певец Сет Эверман. Под роликом он написал: «Я лысый парень». Кстати, на фото, что стоит на аватаре музыканта видно, что он, правда, лысый. Этот короткий комментарий в итоге собрал миллион лайков, что впервые в истории видеохостинга. Причем, запись появилась еще пять месяцев назад, а популярна стала только сейчас.

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