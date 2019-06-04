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    Актер «Крепостной» Максим Радугин рассказал, что ждет его персонажа во втором сезоне сериала

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    Максим Радугин - Актер «Крепостной» Максим Радугин рассказал, что ждет его персонажа во втором сезоне сериала
    Максим Радугин

    В следующем месяце в телевизионный эфир снова возвращается костюмированная драма «Крепостная»

    Сначала зрителям покажут первый сезон сериала, после которого сразу стартует премьера долгожданного второго, где зрители увидят, как уже знакомых героев, так и новых персонажей.

    В одной из серий первого сезона зрители познакомились с героем Максима Радугина. Теперь актер расскажет немного подробнее, что же ждет его персонажа дальше.

    «Мой герой – бывший крепостной, который сам себя выкупил. О нем ходят легенды. В сериале он проходит испытание любовью. Мой персонаж ни во что не верит: у него были неудачные истории любви, у него были девушки, которые предавали. Теперь он не верит женщинам. И вдруг встречает особенную девушку. Влюбляется не сразу, не с первого взгляда. Они и ругаются, и мирятся, и спорят, он ее выгоняет, потом возвращает, потом спасает. Жадану в «Крепостной» выпадает главное испытание – любовью», - делится Максим.

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    Актер «Крепостной» Максим Радугин рассказал, что ждет его персонажа во втором сезоне сериала
    Актер «Крепостной» Максим Радугин рассказал, что ждет его персонажа во втором сезоне сериала
    Актер «Крепостной» Максим Радугин рассказал, что ждет его персонажа во втором сезоне сериала
    Актер «Крепостной» Максим Радугин рассказал, что ждет его персонажа во втором сезоне сериала
    Актер «Крепостной» Максим Радугин рассказал, что ждет его персонажа во втором сезоне сериала
    Актер «Крепостной» Максим Радугин рассказал, что ждет его персонажа во втором сезоне сериала
    Актер «Крепостной» Максим Радугин рассказал, что ждет его персонажа во втором сезоне сериала
    Актер «Крепостной» Максим Радугин рассказал, что ждет его персонажа во втором сезоне сериала

    Также Максим уверен, что захватывающий сюжет сериала, который во втором сезоне будет еще динамичней и эмоциональней, будет интересен всем. Кроме того, он очень красиво снят, было много натурных съемок, которые запечатлели красоту Киева и Украины.

    «И конечно особым украшением фильма стала наша прекрасная половина, в нарядах 19 века наши женщины просто неотразимы. Кино – это волшебная машина времени, на которой вся съемочная группа и все зрители могут отправиться на экскурсию в прошлое, будущее, в любые фантастические миры».

    Напомним, что все 48 серий драмы «Крепостная» покажут начиная с 22 июля на телеканале Стб

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