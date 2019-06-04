Актер «Крепостной» Максим Радугин рассказал, что ждет его персонажа во втором сезоне сериала



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Максим Радугин

В следующем месяце в телевизионный эфир снова возвращается костюмированная драма «Крепостная»

Сначала зрителям покажут первый сезон сериала, после которого сразу стартует премьера долгожданного второго, где зрители увидят, как уже знакомых героев, так и новых персонажей.

В одной из серий первого сезона зрители познакомились с героем Максима Радугина. Теперь актер расскажет немного подробнее, что же ждет его персонажа дальше.

«Мой герой – бывший крепостной, который сам себя выкупил. О нем ходят легенды. В сериале он проходит испытание любовью. Мой персонаж ни во что не верит: у него были неудачные истории любви, у него были девушки, которые предавали. Теперь он не верит женщинам. И вдруг встречает особенную девушку. Влюбляется не сразу, не с первого взгляда. Они и ругаются, и мирятся, и спорят, он ее выгоняет, потом возвращает, потом спасает. Жадану в «Крепостной» выпадает главное испытание – любовью», - делится Максим.

Также Максим уверен, что захватывающий сюжет сериала, который во втором сезоне будет еще динамичней и эмоциональней, будет интересен всем. Кроме того, он очень красиво снят, было много натурных съемок, которые запечатлели красоту Киева и Украины.

«И конечно особым украшением фильма стала наша прекрасная половина, в нарядах 19 века наши женщины просто неотразимы. Кино – это волшебная машина времени, на которой вся съемочная группа и все зрители могут отправиться на экскурсию в прошлое, будущее, в любые фантастические миры».

Напомним, что все 48 серий драмы «Крепостная» покажут начиная с 22 июля на телеканале Стб