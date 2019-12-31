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    Фото

    Алессандра Амбросио поделилась новыми снимками с отдыха

    • Розсилка
    Алессандра Амбросио поделилась новыми снимками с отдыха
    instagram.com/alessandraambrosio

    «Планы на отдых…», - коротко написала под фото модель

    Бразильская манекенщица вместе с возлюбленным Николо Одди отправилась на отдых.

    Алессандра уже запостила в Instagram несколько пляжных снимком. На одном из них она вновь продемонстрировала свои идеальные ягодицы. Девушка запечатлена лежа на пирсе на тонком покрывале, ее лица не видно, а волосы собраны в хвост.

    На другом фото модель позирует в объятиях своего возлюбленного Николо Одди. А на третьем снимке она запечатлена в бассейне с книгой в руках и солнцезащитных очках на лице. Также в руках у модели яблоко.

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    Алессандра Амбросио поделилась новыми снимками с отдыха
    Алессандра Амбросио поделилась новыми снимками с отдыха
    Алессандра Амбросио поделилась новыми снимками с отдыха
    Алессандра Амбросио поделилась новыми снимками с отдыха
    Алессандра Амбросио поделилась новыми снимками с отдыха

    Будем следить за ее страницей в Instagram и ждать новых фото.

    знаменитости фотография модель Instagram отдых волосы
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