Алессандра Амбросио поделилась новыми снимками с отдыха



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instagram.com/alessandraambrosio

«Планы на отдых…», - коротко написала под фото модель

Бразильская манекенщица вместе с возлюбленным Николо Одди отправилась на отдых.

Алессандра уже запостила в Instagram несколько пляжных снимком. На одном из них она вновь продемонстрировала свои идеальные ягодицы. Девушка запечатлена лежа на пирсе на тонком покрывале, ее лица не видно, а волосы собраны в хвост.

На другом фото модель позирует в объятиях своего возлюбленного Николо Одди. А на третьем снимке она запечатлена в бассейне с книгой в руках и солнцезащитных очках на лице. Также в руках у модели яблоко.

Будем следить за ее страницей в Instagram и ждать новых фото.