Николь Кидман показала архивное фото с дочерью
Красавица-блондинка показала очаровательное архивное фото с младшей дочерью
В личном аккаунте в Instagram Николь Кидман посвятила публикацию младшей дочери - Фэйт Маргарет Кидман-Урбан, которой 28 декабря 2019 года исполнилось девять лет.
«Нашей малышке теперь 9! Мы любим тебя очень сильно прекрасная прекрасная девочка! С днем рождения, Фэйт», - подписала пост красавица-блондинка. Звездная мамочка сопроводила публикацию двумя фотографиями.
На черно-белом фото запечатлена Николь в возрасте 43 лет, держащая на руках младшую дочь, рожденную в браке с Китом Урбаном.
Выглядит голливудская актриса действительно превосходно. И мать, и дочь очаровательны. Малышка Фэйт может похвастаться пухлыми губами, милым носиком и выразительными глазами.
Кидман и Урбан предпочитают не публиковать фотографии детей в Инстаграм. А потому звезда ограничилась только архивным снимком.
На втором фото можно увидеть праздничный торт со свечами и надписью «С 9-м днем рождения, Фэйт».