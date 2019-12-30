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    Фото

    Николь Кидман показала архивное фото с дочерью

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    Николь Кидман показала архивное фото с дочерью
    instagram.com/nicolekidman

    Красавица-блондинка показала очаровательное архивное фото с младшей дочерью

    В личном аккаунте в Instagram Николь Кидман посвятила публикацию младшей дочери - Фэйт Маргарет Кидман-Урбан, которой 28 декабря 2019 года исполнилось девять лет.

    «Нашей малышке теперь 9! Мы любим тебя очень сильно прекрасная прекрасная девочка! С днем рождения, Фэйт», - подписала пост красавица-блондинка. Звездная мамочка сопроводила публикацию двумя фотографиями.

    На черно-белом фото запечатлена Николь в возрасте 43 лет, держащая на руках младшую дочь, рожденную в браке с Китом Урбаном. 

    Выглядит голливудская актриса действительно превосходно. И мать, и дочь очаровательны. Малышка Фэйт может похвастаться пухлыми губами, милым носиком и выразительными глазами.

    Кидман и Урбан предпочитают не публиковать фотографии детей в Инстаграм. А потому звезда ограничилась только архивным снимком.

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    instagram.com/nicolekidman
    instagram.com/nicolekidman

    На втором фото можно увидеть праздничный торт со свечами и надписью «С 9-м днем рождения, Фэйт».


    знаменитости фотография актриса Николь Кидман Instagram
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