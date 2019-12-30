Ким Кардашян поделилась трогательным фото своих детей



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Звезда поделилась трогательным снимком

Знаменитость на своей странице в Instagram опубликовала снимок, на котором старшая дочь Норд нежно кормит из бутылочки младшего братика Псалма, когда он был еще совсем маленьким.

«Воспоминание о том, когда Псалм был таким маленьким. Моя Норд такая полезная. Когда мои дети становятся такими взрослыми?», - подумала звезда.

instagram.com/kimkardashian

Поклонников изрядно умилил снимок звезды, которые его высоко оценили. Менее чем за сутки фото лайкнули свыше 2,5 миллионов пользователей.

«Это так мило, Ким», «Она такая заботливая», «Любите этот возраст. Такая замечательная помощница», - писали в комментариях подписчики светской львицы.