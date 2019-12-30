Директор - в образе козла: Одесский зоопарк выпустил необычный календарь



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Одесский зоопарк решил необычно поздравить горожан с наступающим Новым годом

Сотрудники зоопарка подготовили иллюстрированный календарь.

Моделями для календаря стали директор зоопарка Игорь Беляков, заведующие отделами, рабочие по уходу за животными и другие сотрудники зверинца.

Так, Игорь Беляков, который «открывает» календарь, предстал в образе козла, завсектором копытных животных Николай Клюев - образе зебры Гранта, кассир зоопарка Оксана Мащенко - енота-полоскуна.

Яркие образы сотрудникам зоопарка помогли создать преподаватели и студенты Одесского театрально-художественного колледжа.

Отметим, что традиционное видеопоздравление зоопарк также выпустил, но в отличие от предыдущих годов, оно получилось намного скромнее — без сцен в духе боевиков и триллеров, и даже авторских песен.