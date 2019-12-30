  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Директор - в образе козла: Одесский зоопарк выпустил необычный календарь

    • Розсилка
    Директор - в образе козла: Одесский зоопарк выпустил необычный календарь

    Одесский зоопарк решил необычно поздравить горожан с наступающим Новым годом

    Сотрудники зоопарка подготовили иллюстрированный календарь.

    Моделями для календаря стали директор зоопарка Игорь Беляков, заведующие отделами, рабочие по уходу за животными и другие сотрудники зверинца.

    Так, Игорь Беляков, который «открывает» календарь, предстал в образе козла, завсектором копытных животных Николай Клюев -  образе зебры Гранта, кассир зоопарка Оксана Мащенко - енота-полоскуна. 

    1 з 13
    на весь екран згорнути
    Директор - в образе козла: Одесский зоопарк выпустил необычный календарь
    Директор - в образе козла: Одесский зоопарк выпустил необычный календарь
    Директор - в образе козла: Одесский зоопарк выпустил необычный календарь
    Директор - в образе козла: Одесский зоопарк выпустил необычный календарь
    Директор - в образе козла: Одесский зоопарк выпустил необычный календарь
    Директор - в образе козла: Одесский зоопарк выпустил необычный календарь
    Директор - в образе козла: Одесский зоопарк выпустил необычный календарь
    Директор - в образе козла: Одесский зоопарк выпустил необычный календарь
    Директор - в образе козла: Одесский зоопарк выпустил необычный календарь
    Директор - в образе козла: Одесский зоопарк выпустил необычный календарь
    Директор - в образе козла: Одесский зоопарк выпустил необычный календарь
    Директор - в образе козла: Одесский зоопарк выпустил необычный календарь

    Яркие образы сотрудникам зоопарка помогли создать преподаватели и студенты Одесского театрально-художественного колледжа. 

    Отметим, что традиционное видеопоздравление зоопарк также выпустил, но в отличие от предыдущих годов, оно получилось намного скромнее — без сцен в духе боевиков и триллеров, и даже авторских песен.  

    зоопарк фотография животные
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ