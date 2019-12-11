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    Фото

    Алессандра Амбросио украсила декабрьскую обложку глянца

    • Розсилка
    Алессандра Амбросио украсила декабрьскую обложку глянца
    instagram.com/alessandraambrosio

    Алессандра Амбросио стала героиней нового номера Harper's Bazaar Arabia

    Декабрьский номер посвящен природе и матери-земле, а сама съемка проходила в океане и получила название Heart Of The Ocean. 

    В ней 38-летняя бразильская модель примерила массу ярких платьев и нарядов: полупрозрачное боди, дополненное украшениями из жемчуга, пышное ярко-красное платье, длинное белое, желтое со множеством оборок, а также облегающее, словно вторая кожа, платье-майка.

    Но самое главное – выразила свою миссию спасать планету, привлекая к этому как можно большее количество людей и взывая к их осознанности.

    «Если все делают немного, мы можем пройти долгий путь вместе. Если мы начнем защищать планету, тратя меньше времени и используя все ресурсы, которые у нас уже есть, мы сможем оставить лучшую планету для наших детей». @Alessandraambrosio открывает для @salmaawwadofficial свою величайшую задачу на сегодняшний день: помочь спасти планету. Нажмите на #linkinbio, чтобы узнать больше», – пригласил журнал на сайт.

    Глянец опубликовал серию роликов и фото. На обложку было решено поместить фото Алессандры из съемки под водой: модель плывет в белом платье, закрыв глаза, в отблесках солнца. Девушка также порадовала поклонников новой работой, запостив на своей странице эти кадры. И добавила к ним развернутую подпись, где говорит о своей любви к океану.

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    Алессандра Амбросио украсила декабрьскую обложку глянца
    Алессандра Амбросио украсила декабрьскую обложку глянца
    Алессандра Амбросио украсила декабрьскую обложку глянца
    Алессандра Амбросио украсила декабрьскую обложку глянца
    Алессандра Амбросио украсила декабрьскую обложку глянца
    Алессандра Амбросио украсила декабрьскую обложку глянца
    Алессандра Амбросио украсила декабрьскую обложку глянца

    «Я всегда заботилась об океане. Когда я росла, я хотел быть морским биологом. В детстве я очень любила плавать. Я всегда проводила время со своей семьей и отдыхала на пляже. Это самые счастливые воспоминания, которые у меня есть. И конечно, я всегда притворялся русалкой ... естественно», – написала знаменитая красавица.

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