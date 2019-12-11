Алессандра Амбросио украсила декабрьскую обложку глянца



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instagram.com/alessandraambrosio

Алессандра Амбросио стала героиней нового номера Harper's Bazaar Arabia

Декабрьский номер посвящен природе и матери-земле, а сама съемка проходила в океане и получила название Heart Of The Ocean.

В ней 38-летняя бразильская модель примерила массу ярких платьев и нарядов: полупрозрачное боди, дополненное украшениями из жемчуга, пышное ярко-красное платье, длинное белое, желтое со множеством оборок, а также облегающее, словно вторая кожа, платье-майка.

Но самое главное – выразила свою миссию спасать планету, привлекая к этому как можно большее количество людей и взывая к их осознанности.

«Если все делают немного, мы можем пройти долгий путь вместе. Если мы начнем защищать планету, тратя меньше времени и используя все ресурсы, которые у нас уже есть, мы сможем оставить лучшую планету для наших детей». @Alessandraambrosio открывает для @salmaawwadofficial свою величайшую задачу на сегодняшний день: помочь спасти планету. Нажмите на #linkinbio, чтобы узнать больше», – пригласил журнал на сайт.

Глянец опубликовал серию роликов и фото. На обложку было решено поместить фото Алессандры из съемки под водой: модель плывет в белом платье, закрыв глаза, в отблесках солнца. Девушка также порадовала поклонников новой работой, запостив на своей странице эти кадры. И добавила к ним развернутую подпись, где говорит о своей любви к океану.

«Я всегда заботилась об океане. Когда я росла, я хотел быть морским биологом. В детстве я очень любила плавать. Я всегда проводила время со своей семьей и отдыхала на пляже. Это самые счастливые воспоминания, которые у меня есть. И конечно, я всегда притворялся русалкой ... естественно», – написала знаменитая красавица.