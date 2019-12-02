Алессандра Амброзио похвасталась роскошной фигурой (фото)



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Модель отдыхает на Мальдивах

Известная супермодель Алессандра Амбросио снялась полностью обнаженной в постели. Утренний снимок звезда показала на своей странице в Instagram.

На черно-белом фото Амбросио сидит на постели согнув колени и облокотившись на них одной рукой. Другой рукой модель прикрыла бедра, обнаженную грудь и живот краем простыни.

На глазах модель оставила маску для сна, запрокинув голову назад и собрав губы «уточкой». По всей видимости так неспешно супермодель проводит утро на Мальдивах, где она отдыхает в последнее время.

Также бразильская модель Алессандра Амбросио опубликовала новую порцию пляжных фотографий с отдыха на Мальдивах.

На шее у Амбросио несколько коротких подвесок, а на лице - солнцезащитные очки с желтыми стеклами. На одном из фото Алессандра нежится на пирсе на тонком синем покрывале. Кадр сделан на фоне моря.

Украинские звезды рассказали, как и когда начинают свое утро завтракает у бассейна. В ее руках круассан, а в тарелке лежит тост с мягким сыром и несколько ломтиков авокадо.