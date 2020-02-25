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    Шоу-биз

    Самая красивая женщина в мире игриво обнажила грудь в спа-центре

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    <p>23-летняя Белла Хадид находится в Париже</p> <div></div> - Самая красивая женщина в мире игриво обнажила грудь в спа-центре

    23-летняя Белла Хадид находится в Париже

    instagram.com/bellahadid/

    Модель прилетела во Францию для восстановления после Недели моды в Милане.

    23-летняя звезда подиумов Белла Хадид привела в порядок кожу и волосы, которые повредились после многочисленных бьюти-перевоплощений для модных шоу. Звезда поделилась несколькими фото из спа. На первом кадре она позировала после душа с полотенцем на теле. Хадид сделала своеобразное декольте, чтобы придать образу пикантность. 

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    Самая красивая женщина в мире игриво обнажила грудь в спа-центре
    Самая красивая женщина в мире игриво обнажила грудь в спа-центре
    Самая красивая женщина в мире игриво обнажила грудь в спа-центре
    instagram.com/bellahadid/

    Но больше всего обсуждений вызвало следующее фото Беллы. Самая красивая женщина в мире в одних трусиках позировала на косметологической кровати. Оголенную грудь она прикрыла рукой, практически не оставив простора для воображения.

    Фолловеры не смогли пройти мимо чувственного кадра. В комментариях они оставили модели массу комплиментов. «Ты невероятная», «Моя челюсть упала и потерялась…», «Нереальная красота», «Легально быть такой сексуальной?!», «Это топ», - написали поклонники.

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    модель Белла Хадид отдых
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