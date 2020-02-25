Самая красивая женщина в мире игриво обнажила грудь в спа-центре



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23-летняя Белла Хадид находится в Париже instagram.com/bellahadid/

Модель прилетела во Францию для восстановления после Недели моды в Милане.

23-летняя звезда подиумов Белла Хадид привела в порядок кожу и волосы, которые повредились после многочисленных бьюти-перевоплощений для модных шоу. Звезда поделилась несколькими фото из спа. На первом кадре она позировала после душа с полотенцем на теле. Хадид сделала своеобразное декольте, чтобы придать образу пикантность.

Но больше всего обсуждений вызвало следующее фото Беллы. Самая красивая женщина в мире в одних трусиках позировала на косметологической кровати. Оголенную грудь она прикрыла рукой, практически не оставив простора для воображения.

Фолловеры не смогли пройти мимо чувственного кадра. В комментариях они оставили модели массу комплиментов. «Ты невероятная», «Моя челюсть упала и потерялась…», «Нереальная красота», «Легально быть такой сексуальной?!», «Это топ», - написали поклонники.