Аномально тонкая талия модели Playboy шокировала поклонников (фото)



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Модель Playboy Ясмин Сантос похвасталась осиной талией instagram.com/officialiasminsantos/

Испанская красотка продемонстрировала свою фигуру во всей красе.

Модель Playboy Ясмин Сантос - фанатка Ким Кардашьян и хочет во всем походить на своего кумира. Девушка интенсивно трудится над своей фигурой в тренажерном зале, питается по особенной схеме и не позволяет себе никаких поблажек. Результат налицо - инстадива не устает показывать себя во всеоружии.

Недавно Сантос снялась для обложки испанской версии журнала Playboy, после чего в кругу ее поклонников прибыло. Теперь снимки Ясмин видят еще больше людей, но не все из них относятся к кадрам восторженно.

Модель похвасталась формами в облегающем черном боди. Звезда приняла соблазнительную позу, позволив фотографу запечатлеть все изгибы ее сексуальной фигуры и очень тонкую талию. Именно талия и вызвала скептическое отношение фанатов.

Многие решили, что Ясмин перестаралась с фотошопом в погоне за идеальной внешностью. Однако сама девушка так не считает: она решила реабилитироваться в глазах подписчиков и раскрыла секрет своей осиной талии.

«Говорят, что корсеты наносят вред, но я так не думаю. Я ими пользовалась всегда, и заметен результат», - написала Ясмин. Она рассказала, что постоянно трудится над своим телом: тренируется около 4 часов в день, соблюдает диету и носит специальный пояс. «Ради этой фотосессии я не ела четыре дня», - пояснила модель в Instagram.