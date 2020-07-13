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    Аномально тонкая талия модели Playboy шокировала поклонников (фото)

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    <p>Модель Playboy Ясмин Сантос похвасталась осиной талией</p> <div></div> - Аномально тонкая талия модели Playboy шокировала поклонников (фото)

    Модель Playboy Ясмин Сантос похвасталась осиной талией

    instagram.com/officialiasminsantos/

    Испанская красотка продемонстрировала свою фигуру во всей красе.

    Модель Playboy Ясмин Сантос - фанатка Ким Кардашьян и хочет во всем походить на своего кумира. Девушка интенсивно трудится над своей фигурой в тренажерном зале, питается по особенной схеме и не позволяет себе никаких поблажек. Результат налицо - инстадива не устает показывать себя во всеоружии.

    Недавно Сантос снялась для обложки испанской версии журнала Playboy, после чего в кругу ее поклонников прибыло. Теперь снимки Ясмин видят еще больше людей, но не все из них относятся к кадрам восторженно.

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    Аномально тонкая талия модели Playboy шокировала поклонников (фото)
    Аномально тонкая талия модели Playboy шокировала поклонников (фото)
    Аномально тонкая талия модели Playboy шокировала поклонников (фото)
    Аномально тонкая талия модели Playboy шокировала поклонников (фото)
    instagram.com/officialiasminsantos/

    Модель похвасталась формами в облегающем черном боди. Звезда приняла соблазнительную позу, позволив фотографу запечатлеть все изгибы ее сексуальной фигуры и очень тонкую талию. Именно талия и вызвала скептическое отношение фанатов.

    Многие решили, что Ясмин перестаралась с фотошопом в погоне за идеальной внешностью. Однако сама девушка так не считает: она решила реабилитироваться в глазах подписчиков и раскрыла секрет своей осиной талии.

    «Говорят, что корсеты наносят вред, но я так не думаю. Я ими пользовалась всегда, и заметен результат», - написала Ясмин. Она рассказала, что постоянно трудится над своим телом: тренируется около 4 часов в день, соблюдает диету и носит специальный пояс. «Ради этой фотосессии я не ела четыре дня», - пояснила модель в Instagram.

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