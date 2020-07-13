На страницах популярного спортивного глянца впервые появился трансгендер



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Популярная модель Валентина Сампайо instagram.com/valentts/

Поклонники восхитились внешним видом модели в комментариях под публикацией

Популярная модель Валентина Сампайо, которая является открытым трансгендером, впервые снялась для спортивного журнала Sports Illustrated. Снимок появился на ее странице в Instagram.

На размещенном снимке 23-летняя знаменитость позирует боком к фотографу в бикини бежевого цвета, верх которого выполнен в виде бандо. Ее с мокрыми волосами запечатлели на пляже рядом с океаном.

instagram.com/valentts/

В описании к публикации модель поблагодарила редакцию издания за возможность принять участие в съемке. Поклонники восхитились ее внешним видом в комментариях под публикацией. «Очень красивая, поздравляю тебя!», «Прекрасна снаружи и внутри», «Ты словно лучик света в темном царстве, поздравляю!», «Шикарная фигура», — высказывались фанаты.

В июне Сампайо попозировала для Vogue топлес в поддержку ЛГБТ-сообщества. Ее сфотографировали сидящей на качелях в коротких джинсовых шортах на фоне леса и нескольких пальм.