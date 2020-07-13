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    Жизнь

    На страницах популярного спортивного глянца впервые появился трансгендер

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    Популярная модель Валентина Сампайо - На страницах популярного спортивного глянца впервые появился трансгендер
    Популярная модель Валентина Сампайо
    instagram.com/valentts/

    Поклонники восхитились внешним видом модели в комментариях под публикацией

    Популярная модель Валентина Сампайо, которая является открытым трансгендером, впервые снялась для спортивного журнала Sports Illustrated. Снимок появился на ее странице в Instagram.

    На размещенном снимке 23-летняя знаменитость позирует боком к фотографу в бикини бежевого цвета, верх которого выполнен в виде бандо. Ее с мокрыми волосами запечатлели на пляже рядом с океаном.

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    instagram.com/valentts/

    В описании к публикации модель поблагодарила редакцию издания за возможность принять участие в съемке. Поклонники восхитились ее внешним видом в комментариях под публикацией. «Очень красивая, поздравляю тебя!», «Прекрасна снаружи и внутри», «Ты словно лучик света в темном царстве, поздравляю!», «Шикарная фигура», — высказывались фанаты.

    В июне Сампайо попозировала для Vogue топлес в поддержку ЛГБТ-сообщества. Ее сфотографировали сидящей на качелях в коротких джинсовых шортах на фоне леса и нескольких пальм.

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