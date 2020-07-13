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    Жизнь

    Внук Элвиса Пресли покончил с собой. Ему было 27

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    Внук Элвиса Пресли Бенджамин Кио с матерью - Внук Элвиса Пресли покончил с собой. Ему было 27
    Внук Элвиса Пресли Бенджамин Кио с матерью

    Интернет-пользователи оставляют многочисленные соболезнования в блоге его матери

    Вечером 12 июля в американском городе Калабасас, штат Калифорния, в собственной квартире был найден мертвым Бенджамин Кио — внук легендарного музыканта Элвиса Пресли. Первыми эту новость сообщили журналисты TMZ, побеседовавшие с менеджером его матери — Лизы Мари Пресли.

    Источники в правоохранительных органах рассказали репортерам, что, по предварительным данным, молодой человек покончил с собой.

    Несмотря на то, что Бенджамин родился в одной из самых знаменитых музыкальных семей, о нем известно совсем не много. Он, как и многие другие его родственники, пошел по стопам деда и в 2009 году заключил контракт со звукозаписывающим лейблом. Также многие поклонники отмечали внешнее сходство Кио с Пресли.

    Теперь интернет-пользователи оставляют многочисленные соболезнования в блоге его матери. Они желают Лизе Мари сил и стойкости духа, чтобы справиться с утратой сына. «Ужасно жаль парня», «Держитесь», «Пусть покоится с миром», «Ужасная трагедия», — пишут поклонники в Инстаграме Пресли.

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