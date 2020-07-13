Гибкая Тина Кароль в нижнем белье восхитила фанатов жаркими фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поп-дива украинского шоу-бизнеса Тина Кароль instagram.com/tina_karol/

Певица позировала на веранде собственного дома

Поп-дива украинского шоу-бизнеса Тина Кароль может похвастаться в Instagram 1,5 миллионой армией поклонников, которые с нетерпением ждут ее новые снимки и фотосеты. И 35-летняя украинская поп-дива с удовольствием радует подписчиков снимками, на которых все чаще позирует в соблазнительных образах. Одним из таких пикантных кадров стало свежее фото звезды в черном купальнике.

Певица расположилась на лоджии своего дома в Киевской области, присев на краюшек перил. На ней – лиф от черного купальника с завязками на шее, черная атласная юбка и открытые изящные боссоножки на тонкой шпильке. На голове – черная бандана с ненавязчивым принтом в виде птиц. Певица принимает солнечные ванны, сексуально выгнув спинку и кокетливо позируя перед объективом. На втором фото она отвернулась от камеры, позволив рассмотреть "вид сзади".

Поклонники не смогли совладать с эмоциями и оставили массу восторженных откликов.

«Тина Кароль завела сеть летним фото в лифе от купальника», «Кокетливая Тина Кароль в пикантном платье за 6890 грн вскружила голову глубиной декольте», «Сексуальна садівниця», «Красота», Какая нереальная красота», «Прелесть», «Ого, это пожар»,- пишут восторженные пользователи сети.