  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Курьез

    Эти фотографии мам и пап в молодости, которых до сих пор удивляют детей своей крутостью

    • Розсилка
    Эти фотографии мам и пап в молодости, которых до сих пор удивляют детей своей крутостью

    Пользователи сети решили показать, как их родители выглядели в молодости

    Семейные альбомы — это не только хранилище воспоминаний, но и повод для гордости. Ведь наши мамы и папы прожили очень интересную жизнь.

    Пользователи сети решили доказать это, поделившись фотографиями своих родителей, которые в молодости выглядели невероятно круто. Возможно, даже круче, чем их дети. Посмотрите сами!

    1 з 17
    на весь екран згорнути
    9. «Мои родители, когда им было 16-17 лет (1987-й). Они вместе уже 34 года!»
    10. «Моя мама, Япония, 1966 год. Снято моим папой»
    6. «Мой отец делает селфи, используя палку, примерно 1957 год»
    3. «Моя мама и Арнольд на свидании в 70-х»
    1. «Мои родители в конце 1980-х, Южная Корея»
    5. «Женская рок-группа моей мамы в 60-х»
    2. «Моя мама приблизительно в 1983 году. Теперь понятно, почему я самый некрутой человек — она забрала все! А этот мотоцикл она собрала сама»
    8. «Мой отец заставлял все выглядеть круто. 1981 год»
    12. «Моя мама с Чаком Норрисом»
    4. «Мой глухой отец прижимает к груди колонку, чтобы почувствовать вибрации музыки. Начало 1970-х»
    11. «Я смотрю на своего папу, он летчик-истребитель, в конце 1980-х»
    7. «Моя мама в 78 году, Глендейл, Калифорния»
    13. «Моя беременная мама под прицелом пытается вернуться домой. Май 1969 г., Беркли»
    14. «Мама в 80-х»
    15. «Мой папа в конце 80-х — начале 90-х. Один из первых рокеров Китая»
    16. «Франция, 1985 год. Моя мама кормит меня за кулисами во время балета»

    Ранее «Скотч» показывал наглого финского шпица, который обожает портить общие фото.

    Способность портить семейные снимки принесла Кико всемирную известность. На собачий Instagram-аккаунт подписалось уже более 93,5 тысяч человек. Предлагаем вам оценить лучшие кадры уморительных песелей.

     Читайте также: Забавного померанского шпица сдали в приют из-за большого размера, но вскоре пожалели об этом
    Теги: фотография дети родители
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies