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    Ассоль похвасталась фигурой на фото с медового месяца

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    Ассоль похвасталась фигурой на фото с медового месяца
    instagram.com/assolmusic

    Украинская певица Катя Гуменюк, более известная как Ассоль, продолжает наслаждаться райским отдыхом с любимым теперь уже мужем на острове Маврикий

    19 сентября пара отгуляла пышную свадьбу в Киеве, на которой невеста блистала в шикарном платье, а веселили гостей звезды украинского шоу-бизнеса. А после торжества артистка с новоиспеченным супругом Артемом Тараненко укатили в свадебное путешествие.

    Сначала молодожены повеселились в Диснейленде в Париже, а после отправились нежиться у океана на экзотический остров. На своей странице в Instagram девушка поделилась яркими снимками со свого медового месяца.

    Ассоль позировала в слитном черном купальнике, демонстрируя точеную фигуру и стройные длинные ноги.

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    instagram.com/assolmusic
    instagram.com/assolmusic
    instagram.com/assolmusic
    instagram.com/assolmusic
    instagram.com/assolmusic
    instagram.com/assolmusic

    Юная жена принимала эффектные позы на берегу океана, а также у бассейна, из которого открывается потрясающий вид.

    Фолловеры остались в восторге от фигуры артистки и осыпали ее комплиментами.

    Джерело: rbc.ua

    знаменитости фотография певица Instagram
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