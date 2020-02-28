Астафьева заговорила об отсутствии родительского внимания



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Астафьева поделилась откровенной историей

Известная украинская модель и певица Даша Астафьева показала новые откровенные снимки. Этими фото артистка поделилась на своей странице в Instagram.

Известная певица и экс-модель Playboy опубликовала серию чувственных снимков, на которых она позирует без одежды и с минимумом макияжа. На некоторых кадрах Астафьева полностью оголена лишь прикрылась одеялом. На других снимках она позирует в нижнем белье и с шампанским.

«Женщины, обделенные вниманием отца, навсегда остаются существом, с перебитым позвоночником... Одинокими внутри. Бегут по бесконечной дороге , в поисках папы в каждом новом мужчине.. в каждом, кто улыбнется ее злого мира.. Счастья, решить это за жизнь отца. Страх - не успеть», - написала она в заметке.