Модель из Польши сделала татуировки на глазных яблоках и потеряла зрение



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25-летняя полячка Александра Садовска пожаловалась на проблемы со здоровьем Фото: instagram.com/anoxi_cime/

Модель жалеет, что решилась на рискованное тату

25-летняя ;ительница Варшавы Александра Садовска начала стремительно терять зрение после окрашивания глазных белков. Четыре года назад она обратилась к тату-мастеру по имени Петр, чтобы быть похожей на своего кумира - польского рэпера Попека, который в 2012 году сделал татуаж глаз.

По словам Александры, она почувствовала боль сразу после процедуры. Мастер ответил, что это нормальная реакция. Татуировщик посоветовал ей принимать обезболивающие. Как выяснилось позже, Петр впервые делал подобное тату и вместо специального пигмента впрыснул в глазные яблоки девушки обычную татуировочную краску, сообщает Daily Mail.

В результате модель ослепла на правый глаз и плохо видит левым. Садовской уже делали три операции по восстановлению зрения, но они оказались безуспешными. По словам медиков, надежды на выздоровление нет.

«К сожалению, сейчас вердикт врачей не вселяет оптимизма. Ущерб слишком сильный», - сообщила Александра. Тем не менее девушка заверила, что не собирается впадать в депрессию и закрываться от всего мира. «Это печально, но жизнь продолжается», - подытожила модель.

Ее адвокаты подали иск в суд на тату-мастера. Мужчине грозит лишение свободы до трех лет по обвинению в непреднамеренном причинении тяжких телесных повреждений. Петр не признает своей вины.