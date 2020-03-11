Эльза Хоск показала тело в белье



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Эльза Хоск

Эльза Хоск никогда не стесняется камеры и по собственной инициативе позирует для пикантных фотографий

31-летняя Эльза Хоск вошла в мир моды благодаря бренду Victoria's Secret. Стройную блондинку с радостью утверждали на ежегодные феерические шоу, а мировые модельеры стремились, чтобы их коллекцию девушка представила публике лично.

За звездой следят миллионы модниц по всему миру, ведь она беспрекословно завоевала статус иконы стиля своими потрясающими аутфитами.