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    Шоу-биз

    Маколей Калкин снимется в десятом сезоне «Американской истории ужасов»

    • Розсилка
    <p>Актер тут же попал в глобальные тренды Twitter</p> <div></div> - Маколей Калкин снимется в десятом сезоне «Американской истории ужасов»

    Актер тут же попал в глобальные тренды Twitter

    Фото: instagram.com/culkamania/

    Дата премьеры пока не озвучивалась

    Актер Маколей Калкин снимется в десятом сезоне сериала «Американская история ужасов», сообщает Variety. Шоураннер Райан Мерфи выложил в своем Instagram видео, из которого следует, что в новом сезоне на экране появятся Кэти Бейтс, Лесли Гроссман, Билли Лурд, Адина Портер, Лили Рэйб, Анжелика Росс и Финн Уитрок.

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    Публикация от Ryan Murphy (@mrrpmurphy)

    Дата премьеры пока не озвучивалась.

    После того как стало известно о новой роли Калкина, актер попал в тренды Twitter. Однако сам он, похоже, не очень понял, как это произошло.

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    «Я только что проснулся и увидел, что я в трендах. Кто-нибудь может объяснить, что происходит? Я что, снова умер?»

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