Маколей Калкин снимется в десятом сезоне «Американской истории ужасов»
Актер тут же попал в глобальные тренды Twitter
Фото: instagram.com/culkamania/
Дата премьеры пока не озвучивалась
Актер Маколей Калкин снимется в десятом сезоне сериала «Американская история ужасов», сообщает Variety. Шоураннер Райан Мерфи выложил в своем Instagram видео, из которого следует, что в новом сезоне на экране появятся Кэти Бейтс, Лесли Гроссман, Билли Лурд, Адина Портер, Лили Рэйб, Анжелика Росс и Финн Уитрок.
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Дата премьеры пока не озвучивалась.
После того как стало известно о новой роли Калкина, актер попал в тренды Twitter. Однако сам он, похоже, не очень понял, как это произошло.
«Я только что проснулся и увидел, что я в трендах. Кто-нибудь может объяснить, что происходит? Я что, снова умер?»