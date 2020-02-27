Маколей Калкин снимется в десятом сезоне «Американской истории ужасов»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Актер тут же попал в глобальные тренды Twitter Фото: instagram.com/culkamania/

Дата премьеры пока не озвучивалась

Актер Маколей Калкин снимется в десятом сезоне сериала «Американская история ужасов», сообщает Variety. Шоураннер Райан Мерфи выложил в своем Instagram видео, из которого следует, что в новом сезоне на экране появятся Кэти Бейтс, Лесли Гроссман, Билли Лурд, Адина Портер, Лили Рэйб, Анжелика Росс и Финн Уитрок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ryan Murphy (@mrrpmurphy) 26 Фев 2020 в 7:50 PST

Дата премьеры пока не озвучивалась.

После того как стало известно о новой роли Калкина, актер попал в тренды Twitter. Однако сам он, похоже, не очень понял, как это произошло.

«Я только что проснулся и увидел, что я в трендах. Кто-нибудь может объяснить, что происходит? Я что, снова умер?»