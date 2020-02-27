Jerry Heil показала фигуру до и после похудения



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Певица показала результат отказа от неправильного питания

Jerry Heil разместила на своей странице в Instagram коллаж из собственных снимков до отказа от неправильного питания и начала тренировок и после, а также коллаж, в котором отражены этапы похудения.

«Я сама не ожидала увидеть это. Я же изменилась! Как минимум начала носить красивое белье», – написала она.

По словам певицы, она решила изменить форму, поскольку ей стало некомфортно. Она призналась, что откладывала похудение, но поняла, что нужно отказаться от старой привычки питаться неправильно.

«Некоторые фотографирует себя после тренировок и затем отслеживают результат. Со мной «время от времени" не работает – я забываю навсегда, если не делаю что-то каждый день», – призналась Jerry Heil.

Певица выработала систему публиковать в Instagram фото с хештегом «пресс, выходи» и выставлять эти снимки на заставку телефона.

«Мне было стыдно первое время, если кто-то брал телефон в руки. Но я знала, что завтра имею возможность изменить фото на обоях. После тренировки. Это мотивировало меня покончить с компульсивным перееданием во время волнения, потому что жалко своего труда! Последние пару дней, например, переедания повторились. Как думаете, почему не удержалась? Забыла менять заставку» – призналась она.