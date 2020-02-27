Alyona Alyona показала второй подбородок



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Alyona Alyona

Певица показала поклонникам, как тренируется во время отдыха на Бали

Alyona Alyona решила выделить время для йоги. Но вместо расслабленной гимнастики для души и тела, получилась забавная пародия.

Новый пост рэперши получился не менее позитивным. Отметим, что Алена - обладательница пышных форм. Однако никаких комплексов по поводу своей внешности у Alyona Alyona точно нет. Наоборот, певица тонко высмеивает новомодные тренды.

На новом снимке Алена «бросает вызов» выразительному подбородку. Вместе со своей подругой певица забавно «корчили рожицы», выпячивая вторые подбородки.

instagram.com/alyona.alyona.official

«Отмечает того, кто также имеет второй подбородок» - призвала своих фолловеров Алена.

Поклонники певицы, как обычно, пришли в восторг от ее чувства юмора. И наградили свою любимицу комментариями. А также поддержали ее «стеб».