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    Жизнь

    Джеки Чан едва не утонул во время съемок

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    <p>Во время съемок картины &laquo;Авангард&raquo; Джеки случайно застрял под камнем в море и долго не мог выбраться самостоятельно</p> <div></div> - Джеки Чан едва не утонул во время съемок

    Во время съемок картины «Авангард» Джеки случайно застрял под камнем в море и долго не мог выбраться самостоятельно

    Актер предпочитает не пользоваться услугами каскадеров и зачастую сильно рискует

    Как сообщает издание The Straits Times, мастер трюков Джеки Чан в очередной раз рассказал историю, как он едва не погиб на съемках фильма. Актер предпочитает не пользоваться услугами каскадеров и все трюки предпочитает выполнять сам, вот только зачастую эта храбрость ставит его жизнь под угрозу.

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    на весь екран згорнути
    Джеки Чан едва не утонул во время съемок
    Джеки Чан едва не утонул во время съемок
    Джеки Чан едва не утонул во время съемок
    Джеки Чан едва не утонул во время съемок
    Джеки Чан едва не утонул во время съемок
    Джеки Чан едва не утонул во время съемок
    Джеки Чан едва не утонул во время съемок
    Джеки Чан едва не утонул во время съемок
    Джеки Чан едва не утонул во время съемок
    Джеки Чан едва не утонул во время съемок
    Джеки Чан едва не утонул во время съемок
    Джеки Чан едва не утонул во время съемок
    Джеки Чан едва не утонул во время съемок
    Джеки Чан едва не утонул во время съемок
    Джеки Чан едва не утонул во время съемок
    Джеки Чан едва не утонул во время съемок
    Джеки Чан едва не утонул во время съемок
    Джеки Чан едва не утонул во время съемок
    Джеки Чан едва не утонул во время съемок
    Джеки Чан едва не утонул во время съемок
    Джеки Чан едва не утонул во время съемок
    Джеки Чан едва не утонул во время съемок
    Джеки Чан едва не утонул во время съемок
    Джеки Чан едва не утонул во время съемок
    Джеки Чан едва не утонул во время съемок

    Во время съемок картины «Авангард» Джеки случайно застрял под камнем в море и долго не мог выбраться самостоятельно. Если бы актер запаниковал и потерял весь кислород, кто знает, чем бы это закончилось. К счастью, его коллеги вовремя заметили отсутствие актера и сумели быстро освободить его из подводного плена. Этот инцидент напугал съемочную группу и режиссер Стэнли Тонг хотел даже приостановить съемки, но Джеки сумел всех успокоить и продолжить работу.

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