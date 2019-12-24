Алина Гросу оконфузилась на сцене (фото)



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Алина Гросу нечаянно засветила грудь

Во время выступления на новогоднем концерте «Музыкальная платформа» во Дворце «Украина» Киеве, на котором зажгли украинские звезды - Оля Полякова, Олег Винник, Alyona Alyona, Dzidzio и многие другие певица исполняла зажигательные па вместе с шоу-балетом.

Платье с глубоким декольте предало певицу, показав ее соски. Впрочем, верхняя часть платья была прикрыта черной сеткой, поэтому ничего криминального не произошло.

Алина Гросу с иронией отнеслась к инциденту, сама показав фото, прикрыв интересные места эмоджи.

«Так выкладывалась, что все выложилось», - подписала снимки исполнительница, попросив подписчиков поделиться конфузами, которые с ними случались.

Пользователи сети в комментариях поделились своими приключениями с раздеванием, а также высказались по поводу инцидента. «Ты лучше скажи, Алина, почему лифчик не надела», - написал один из пользователей. «Можно фото без «глазика?» - попросил фан.