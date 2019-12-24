  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Алина Гросу оконфузилась на сцене (фото)

    • Розсилка
    Алина Гросу оконфузилась на сцене (фото)

    Алина Гросу нечаянно засветила грудь

    Во время выступления на новогоднем концерте «Музыкальная платформа» во Дворце «Украина» Киеве, на котором зажгли украинские звезды - Оля Полякова, Олег Винник, Alyona Alyona, Dzidzio и многие другие певица исполняла зажигательные па вместе с шоу-балетом. 

    Платье с глубоким декольте предало певицу, показав ее соски. Впрочем, верхняя часть платья была прикрыта черной сеткой, поэтому ничего криминального не произошло.

    Алина Гросу с иронией отнеслась к инциденту, сама показав фото, прикрыв интересные места эмоджи.

    «Так выкладывалась, что все выложилось», - подписала снимки исполнительница, попросив подписчиков поделиться конфузами, которые с ними случались.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Алина Гросу оконфузилась на сцене (фото)
    Алина Гросу оконфузилась на сцене (фото)

    Пользователи сети в комментариях поделились своими приключениями с раздеванием, а также высказались по поводу инцидента. «Ты лучше скажи, Алина, почему лифчик не надела», - написал один из пользователей. «Можно фото без «глазика?» - попросил фан.


    фотография Олег Винник певица Алина Гросу Alyona Alyona Оля Полякова
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ