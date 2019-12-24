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    Внучка Ротару поделилась счастливыми кадрами из Киева

    • Розсилка
    Внучка Ротару поделилась счастливыми кадрами из Киева

    Внучка Софии Ротару, юная красавица Соня Евдокименко, живет и учиться в Нью-Йорке

    София Евдокименко регулярно делится новостями с подписчиками на страничке в Instagram. 

    Так, она сообщила, что собралась на новогодние праздники в Киев, где намерена провести рождественские каникулы в кругу родных и близких.

    Девушка вылетила из нью-йоркского аэропорта им. Джона Ф. Кеннеди и направилась в Амстердам, откуда после пересадки полетела в Киев. В столице Украины ее встретили мама Светлана Евдокименко и папа Руслан Евдокименко.

    Для перелета девушка предпочла удобный и практичный ансамбль – длинный вязанный кардиган нежного пудрового оттенка, украшенный орнаментом и светлые штаны.

    Мама Сони, Светлана облачилась в роскошное платье-вишиванку и позировала рядом с дочерью, не скрывая счастливую улыбку. На своей странице в Instagram она опубликовала душевное фото семейной встречи.

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    instagram.com/iamsofiaeve
    instagram.com/iamsofiaeve
    instagram.com/iamsofiaeve

    Позже Соня показала несколько кадров из роскошного загородного дома, где проживает ее семья. На встречу хозяйке выбежал ее четырехлапый друг.

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