Блогерша съедающая по 8000 калорий удивляет внешним видом



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instagram.com/kate.ovens

Милая красавица-блондинка довольно часто участвует в фуд-марафонах и съедает огромное количество еды на скорость. При этом британка может похвастаться отличной фигурой, которая приводит в восторг ее поклонников

25-летняя Кейт Овенс ведет блог о еде в Instagram. Девушка ставит себе невероятные задачи и съедает просто нереально калорийные блюда, которые могут привести к ожирению, если на них только посмотреть.

Но Кэтрин - не такая. Девушка может похвастаться не только неординарным пристрастием, но и восхитительной фигурой.

Девушка прославилась, принимая невозможные пищевые вызовы. Например, в 2016 году Кейт, которая весит около 59 килограммов, стала первой женщиной, которая съела 60-сантиметровый буритто.

Ей понадобилось меньше часа, чтобы съесть кебаб на 8 тысяч калорий, что в четыре раза превышает норму для женщин в 2 тысячи калорий.

Также она победительница десятка других конкурсов. В прошлом эта нежная девушка съела пять с половиной хот-догов за шесть минут.

Оказывается, Кейт имела чудовищный аппетит с самого детства и переживала, что из-за этого у нее будет лишний вес. Но нет, красавица обладает замечательной фигурой.