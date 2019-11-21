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    Блогерша съедающая по 8000 калорий удивляет внешним видом

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    Блогерша съедающая по 8000 калорий удивляет внешним видом
    instagram.com/kate.ovens

    Милая красавица-блондинка довольно часто участвует в фуд-марафонах и съедает огромное количество еды на скорость. При этом британка может похвастаться отличной фигурой, которая приводит в восторг ее поклонников

    25-летняя Кейт Овенс ведет блог о еде в Instagram. Девушка ставит себе невероятные задачи и съедает просто нереально калорийные блюда, которые могут привести к ожирению, если на них только посмотреть. 

    Но Кэтрин - не такая. Девушка может похвастаться не только неординарным пристрастием, но и восхитительной фигурой.

    Девушка прославилась, принимая невозможные пищевые вызовы. Например, в 2016 году Кейт, которая весит около 59 килограммов, стала первой женщиной, которая съела 60-сантиметровый буритто.

    Ей понадобилось меньше часа, чтобы съесть кебаб на 8 тысяч калорий, что в четыре раза превышает норму для женщин в 2 тысячи калорий. 

    Также она победительница десятка других конкурсов. В прошлом эта нежная девушка съела пять с половиной хот-догов за шесть минут.

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    на весь екран згорнути
    Блогерша съедающая по 8000 калорий удивляет внешним видом
    Блогерша съедающая по 8000 калорий удивляет внешним видом
    Блогерша съедающая по 8000 калорий удивляет внешним видом
    Блогерша съедающая по 8000 калорий удивляет внешним видом
    Блогерша съедающая по 8000 калорий удивляет внешним видом
    Блогерша съедающая по 8000 калорий удивляет внешним видом
    Блогерша съедающая по 8000 калорий удивляет внешним видом
    Блогерша съедающая по 8000 калорий удивляет внешним видом
    Блогерша съедающая по 8000 калорий удивляет внешним видом
    Блогерша съедающая по 8000 калорий удивляет внешним видом
    Блогерша съедающая по 8000 калорий удивляет внешним видом
    Блогерша съедающая по 8000 калорий удивляет внешним видом
    Блогерша съедающая по 8000 калорий удивляет внешним видом
    Блогерша съедающая по 8000 калорий удивляет внешним видом
    Блогерша съедающая по 8000 калорий удивляет внешним видом
    Блогерша съедающая по 8000 калорий удивляет внешним видом
    Блогерша съедающая по 8000 калорий удивляет внешним видом
    Блогерша съедающая по 8000 калорий удивляет внешним видом
    Блогерша съедающая по 8000 калорий удивляет внешним видом
    Блогерша съедающая по 8000 калорий удивляет внешним видом
    Блогерша съедающая по 8000 калорий удивляет внешним видом
    Блогерша съедающая по 8000 калорий удивляет внешним видом
    Блогерша съедающая по 8000 калорий удивляет внешним видом
    Блогерша съедающая по 8000 калорий удивляет внешним видом
    Блогерша съедающая по 8000 калорий удивляет внешним видом

    Оказывается, Кейт имела чудовищный аппетит с самого детства и переживала, что из-за этого у нее будет лишний вес. Но нет, красавица обладает замечательной фигурой.

    фотография модель Instagram
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