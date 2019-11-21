Для обложки Vogue снялся мексиканский трансгендер-мукси



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Для обложки модель позирует в традиционной мексиканской одежде Фото: instagram.com/voguemexico/

Модель зовут Эстрелла Васкес, и до августа она не знала о существовании Vogue.

Звездой обложки нового декабрьского номера Vogue Mexico стала 37-летняя Эстрелла Васкес. Эстрелла – не только представительница коренного населения, но и трансгендерная женщина, а если точнее – мукси (так на юге Мексики называют людей, родившихся мужчинами, но одевающихся как женщины и ведущих соответствующий образ жизни). В истории мексиканского Vogue это первая обложка с трансгендерной персоной.

Фото: instagram.com/voguemexico/

Мукси (или муши) в мексиканской культуре относят к «третьему полу», как хиджра в Индии. Формально называть их трансгендерами не совсем верно: мукси не просто переходят от «мужского» гендера «женскому», но являются культурно обособленной группой, соответствующе одеваются и берут на себя определенную социальную роль. Чаще всего такие люди отказываются от вступления в брак и с мужчинами, и с женщинами и становятся опекунами престарелых членов семьи — в патриархальной культуре Мексики это считается непрестижной обязанностью.

Мукси существовали в Мексике со времен сапотекской цивилизации и были неотъемлемой частью культуры региона, но с приходом испанских конкистадоров и католичества оказались притесняемой группой.