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    Шоу-биз

    Для обложки Vogue снялся мексиканский трансгендер-мукси

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    <p>Для обложки модель позирует в традиционной мексиканской одежде</p> <div>Фото: instagram.com/voguemexico/</div> - Для обложки Vogue снялся мексиканский трансгендер-мукси

    Для обложки модель позирует в традиционной мексиканской одежде

    Фото: instagram.com/voguemexico/

    Модель зовут Эстрелла Васкес, и до августа она не знала о существовании Vogue.

    Звездой обложки нового декабрьского номера Vogue Mexico стала 37-летняя Эстрелла Васкес. Эстрелла – не только представительница коренного населения, но и трансгендерная женщина, а если точнее – мукси (так на юге Мексики называют людей, родившихся мужчинами, но одевающихся как женщины и ведущих соответствующий образ жизни). В истории мексиканского Vogue это первая обложка с трансгендерной персоной.

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    Фото: instagram.com/voguemexico/

    Мукси (или муши) в мексиканской культуре относят к «третьему полу», как хиджра в Индии. Формально называть их трансгендерами не совсем верно: мукси не просто переходят от «мужского» гендера «женскому», но являются культурно обособленной группой, соответствующе одеваются и берут на себя определенную социальную роль. Чаще всего такие люди отказываются от вступления в брак и с мужчинами, и с женщинами и становятся опекунами престарелых членов семьи — в патриархальной культуре Мексики это считается непрестижной обязанностью.

    Мукси существовали в Мексике со времен сапотекской цивилизации и были неотъемлемой частью культуры региона, но с приходом испанских конкистадоров и католичества оказались притесняемой группой.

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