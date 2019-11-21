Лилия Ребрик опубликовала редкий снимок со свекрами

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instagram.com/liliia.rebrik

Ведущая впервые высказалась об отношениях с родителями мужа

На страничке в Instagram она впервые показала семейное фото с родителями мужа и поделилась формулой семейного счастья.

Ведущая высказалась об отношениях со свекровью и заверила, что они прекрасно ладят. «Знакомитесь! Она у меня прекрасная и отношения прекрасные!» - подписала она фото с родителями мужа.

Также теледива может похвастаться звездными соседями. Так, рядом с ней живут ведущий Григорий Решетник и шоумен Владимир Остапчук.

На вопрос, хотела бы Лилия что-то поменять в своей жизни, она честно ответила: «Ни за что на свете!» и в подтверждение своих слов опубликовала счастливые кадры с мужем и доченьками – Дианой и Полиной.

Также ведущая поделилась простой и действенной формулой семейного счастья: дружба, уважение, страсть.

Она не удержалась и призналась в любви мужу. На вопрос Андрея, любит ли она его, Лилия ответила: «Больше жизни!»