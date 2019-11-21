Лилия Ребрик опубликовала редкий снимок со свекрами
Ведущая впервые высказалась об отношениях с родителями мужа
На страничке в Instagram она впервые показала семейное фото с родителями мужа и поделилась формулой семейного счастья.
Ведущая высказалась об отношениях со свекровью и заверила, что они прекрасно ладят. «Знакомитесь! Она у меня прекрасная и отношения прекрасные!» - подписала она фото с родителями мужа.
Также теледива может похвастаться звездными соседями. Так, рядом с ней живут ведущий Григорий Решетник и шоумен Владимир Остапчук.
На вопрос, хотела бы Лилия что-то поменять в своей жизни, она честно ответила: «Ни за что на свете!» и в подтверждение своих слов опубликовала счастливые кадры с мужем и доченьками – Дианой и Полиной.
Также ведущая поделилась простой и действенной формулой семейного счастья: дружба, уважение, страсть.
Она не удержалась и призналась в любви мужу. На вопрос Андрея, любит ли она его, Лилия ответила: «Больше жизни!»