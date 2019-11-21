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    Лилия Ребрик опубликовала редкий снимок со свекрами

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    Лилия Ребрик опубликовала редкий снимок со свекрами
    instagram.com/liliia.rebrik

    Ведущая впервые высказалась об отношениях с родителями мужа

    На страничке в Instagram она впервые показала семейное фото с родителями мужа и поделилась формулой семейного счастья.

    Ведущая высказалась об отношениях со свекровью и заверила, что они прекрасно ладят. «Знакомитесь! Она у меня прекрасная и отношения прекрасные!» - подписала она фото с родителями мужа.

    Также теледива может похвастаться звездными соседями. Так, рядом с ней живут ведущий Григорий Решетник и шоумен Владимир Остапчук.

    На вопрос, хотела бы Лилия что-то поменять в своей жизни, она честно ответила: «Ни за что на свете!» и в подтверждение своих слов опубликовала счастливые кадры с мужем и доченьками – Дианой и Полиной.

    Также ведущая поделилась простой и действенной формулой семейного счастья: дружба, уважение, страсть. 

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    Лилия Ребрик опубликовала редкий снимок со свекрами
    Лилия Ребрик опубликовала редкий снимок со свекрами
    Лилия Ребрик опубликовала редкий снимок со свекрами
    Лилия Ребрик опубликовала редкий снимок со свекрами
    Лилия Ребрик опубликовала редкий снимок со свекрами
    Лилия Ребрик опубликовала редкий снимок со свекрами

    Она не удержалась и призналась в любви мужу. На вопрос Андрея, любит ли она его, Лилия ответила: «Больше жизни!»

    знаменитости фотография Instagram
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