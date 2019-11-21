Ольга Фреймут раскритиковала ресторан Николая Тищенко

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Оля Фреймут превратилась в грозу ресторанов

Ведущая Ольга Фреймут начала собственный «ревизорский» проект на своей странице в Instagram.

Первым под инспекцию Фреймут попал ресторан народного депутата Николая Тищенко «Три вилки».

«Статусное заведение с привлекательными окнами и душой 90-х прошлого века», — так она охарактеризовала ресторан.

«Нас посадили за столик у окна, но мой компаньон туда и не посмотрел, потому что над нами висела плазма, по которой транслировали танцы едва одетых девиц. Телевизоры в «пятизвездочных» заведениях, а именно так позиционируют себя «Три вилки», недопустимы. Ничто не должно отвлекать от еды, разве что концептуально подобранная музыка. А лучше — тишина. Но ведь хозяин — работник политики, еще и медийная персона, ему без телевизора никак», — отметила Фреймут.

По результатам визита ресторан Тищенко получил всего 85 баллов из 150 возможных. Заведение осталось без подснежника от Фреймут.

После тщательного исследования ресторана Николая Тищенко «Три вилки» журналистка провела ревизию в ресторане «ВАО», владельцем которого является судья шоу «Мастершеф» Эктор Хименес-Браво.

По результатам визита, «ВАО» получил 57 баллов от эксперта и 63 от меня, всего 120 баллов из 150. Телеведущая наградила ресторан одним подснежником.