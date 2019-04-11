Большая стирка: Как и кто стирает одежду в больших городах Индии



Розсилка ВІДПРАВИТИ

К хорошему быстро привыкаешь, и то, что наши бабушки или даже мамы когда-то стирали всю одежду руками, кажется уже настолько неактуальным, что представлять себя в такой ситуации совершенно не хочется

Стиральные машинки и правда значительно облегчили быт современных людей, однако это удовольствие, увы, до сих пор доступно далеко не всем. Особенно поражают репортажные фотографии из стран Азии, где стирка происходит в совершенно неподобающих условиях.

Когда речь идет о стирке деликатных вещей, то постирать вручную может и любой городской житель. А если нужно постирать постельное белье или детскую одежду, которая нередко пачкается быстрее, чем высыхает? А если нужно постирать одежду на всю свою семью? А если скатерти для ресторана?



Для стирки вручную нужна проточная вода. Дома это может быть просто вода из крана, а при отсутствии водопровода лучшим выходом будет река. Большая река позволяет и прополоскать намыленное белье, и гарантирует, что не надо будет стирать в уже грязной воде, как это было бы если бы вода была стоячей.



В пригороде Дели, городе Охла, дела обстоят совсем иначе. В их распоряжении есть небольшая река под названием Ямуна, которая ниже по течению впадает в Ганг. Да, это проточная вода, но она очень далека от того, чтобы быть чистой: в эту реку сливаются отходы с заводов, сливается канализация, а также в нее смывается вода с полей, где в изобилии используются пестициды и химические удобрения.



«Мы знаем, что вода в реке не очень чистая, - говорит Йунус, один из 600 мужчин, которые работают, стирая чужую одежду в этой реке, — Но мы верим, что хуже тканям от этого не будет. Мы же используем мыло». Такие рабочие, как Йунус получают за свою работу около 5 долларов в день, при этом работать им приходится буквально с рассвета до заката. «В Дели очень грязно и очень мало доступа к воде. Здесь стирать лучше всего».



Не все из рабочих, которые стирают белье в реке, согласны работать только на стирке — в конце концов, это очень тяжелая физическая работа. Многие встают пораньше, чтобы успеть постирать и разложить белье до полудня, оставляют белье сушиться, а сами отправляются в город на другую работу. Некоторые работают торговцами, другие — рикшами. А вечером они возвращаются, забирают одежду и в некоторых случаях еще проводят с ней некоторое время, разглаживая ее утюгом.



Стоит ли говорить, что чистота такого белья довольно относительна: помимо стирки в грязной воде, белье часто сушится прямо на земле, а жарким летом пыль и песок засыпает одежду сверху. Однако для многих жителей этого региона Индии это единственный способ иметь более-менее чистую одежду.







Джерело: Культурология