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    Индийские художники каждый день создают миниатюрных птиц из бумаги

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    Индийские художники каждый день создают миниатюрных птиц из бумаги
    boredpanda.com

    Все бумажные скульптуры полностью ручной работы, а для придания скульптурам объема художники использовали технику многослойной резки бумаги

    Современные мастера каждый раз создают что-то новое и интересное. Таким способом они хотят привлечь внимание и удивить публику. 

    Хотя сегодня сделать это очень трудно, ведь все почти открыто, а техники и способы - использованы. И для пары мастеров из Индии препятствий не существует, и они уверены, что каждый день дан для нового открытия.

    Недавно художники Вайшали и Наян решили запустить необычный проект под названием «Искусство 365». Главной задачей является создание каждый день в течение 2018 новой работы из бумаги. 

    Планируется делать миниатюрных птиц. Таким образом, за 365 дней у них получится примерное количество бумажных птиц.

    Все бумажные скульптуры будут сделаны собственноручно, а для придания скульптурам объема художники использовали технику многослойное резки бумаги. 

    Их идея заключается в том, чтобы передать уникальность и разнообразие птиц, которые нас окружают. 

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    Фанаты бумажных скульптур надеются, что проект выйдет замечательным и скульпторы не остановятся на достигнутом.

    Джерело: boredpanda.com

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