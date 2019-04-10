Индийские художники каждый день создают миниатюрных птиц из бумаги



Розсилка ВІДПРАВИТИ

boredpanda.com

Все бумажные скульптуры полностью ручной работы, а для придания скульптурам объема художники использовали технику многослойной резки бумаги

Современные мастера каждый раз создают что-то новое и интересное. Таким способом они хотят привлечь внимание и удивить публику.

Хотя сегодня сделать это очень трудно, ведь все почти открыто, а техники и способы - использованы. И для пары мастеров из Индии препятствий не существует, и они уверены, что каждый день дан для нового открытия.

Недавно художники Вайшали и Наян решили запустить необычный проект под названием «Искусство 365». Главной задачей является создание каждый день в течение 2018 новой работы из бумаги.

Планируется делать миниатюрных птиц. Таким образом, за 365 дней у них получится примерное количество бумажных птиц.

Все бумажные скульптуры будут сделаны собственноручно, а для придания скульптурам объема художники использовали технику многослойное резки бумаги.

Их идея заключается в том, чтобы передать уникальность и разнообразие птиц, которые нас окружают.

Фанаты бумажных скульптур надеются, что проект выйдет замечательным и скульпторы не остановятся на достигнутом.

Джерело: boredpanda.com