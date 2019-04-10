Даутцен Крез с стильном купальнике снялась для обложки глянца



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instagram.com/studio_jackson

34-летняя модель украсила юбилейный номер нидерландского Vogue

Бывшая «ангел» Victoria’s Secret Даутцен Крез стала главной героиней сотого выпуска Vogue The Netherlands. В рамках фотосессии она позировала в соблазнительных образах в объективе Дэниэлья Джексона.

Для одного из кадров голландская модель примерила черный купальник с разрезами и полупрозрачные ботильоны — в таком виде она фотографировалась, сидя за столом и на полу.

В своем Instagram Даутцен тепло поздравила журнал с юбилеем: «Поздравляю! Огромное спасибо всей команде и Даниэлю Джексону за замечательный день и потрясающие снимки».

Даутцен неоднократно рассказывала в интервью, что делает, чтобы поддерживать себя в форме. Даже после ухода из бельевого бренда, модель придерживается привычного спортивного распорядка. Она занимается пилатесом, растяжкой, боксом и функциональными тренировками до пяти раз в неделю.

Кроме того, знаменитость тщательно следит за питанием. Хотя иногда она позволяет себе съесть пасту или выпить бокал вина, в основе ее рациона — белок, полезные углеводы и растительные жиры.

Джерело: graziamagazine.ru